Lagarde já não fala em ‘bom lugar’, mas vê BCE “bem posicionado para o grande choque que se está a desenrolar”

⚡ ECO Fast A guerra no Médio Oriente representa um risco crescente para a economia da Zona Euro, podendo acelerar a inflação e afetar a confiança dos consumidores e empresas.

Christine Lagarde afirmou que o Banco Central Europeu está bem posicionado para enfrentar os desafios económicos, mantendo as taxas de juro inalteradas pela sexta vez consecutiva.

Os mercados financeiros antecipam um aumento da inflação para cerca de 4% no próximo ano, com possíveis subidas das taxas de juro até dezembro, dependendo da evolução da situação.

A guerra no Médio Oriente é um risco descendente para a economia da Zona Euro e a prolongar-se poderá trazer uma aceleração na inflação (através dos preços da energia), pesar sobre a confiança, corroer os rendimentos, tornar as empresas e as famílias mais relutantes em investir e gastar, e piorar o sentimento nos mercados financeiros globais. Apesar deste ‘comboio’ de alertas, Christine Lagarde acredita que o Banco Central Europeu (BCE) está bem posicionado para enfrentar “o grande choque” desencadeado pelo ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão a 28 de fevereiro.

“Vamos continuar a fazer o que temos vindo a fazer”, referiu, em conferência de imprensa após o BCE ter esta quinta-feira mantido esta quinta-feira as taxas de juro na Zona Euro inalteradas pela sexta reunião consecutiva. Antes disso, a francesa vinha a descrever o contexto do banco central como um “bom lugar”, com a inflação a rondar a meta de 2%.

“Partimos de uma boa base e, por isso, não estou a dizer que estamos num bom lugar, mas sim que estamos bem posicionados“, disse. “Penso que estamos tanto bem posicionados como bem equipados para lidar com o desenvolvimento de um grande choque que se está a desenrolar”.

O banco central já foi obrigado a rever em alta as projeções para a inflação e em baixa as do crescimento económico, e a adiantar que irá apresentar ainda esta quinta-feira a análise de cenários sobre de que forma a guerra no Médio Oriente poderia afetar estes indicadores.

Sem calendário ou data

O BCE deixa assim a taxa de Facilidade Permanente de Depósito nos 2% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez mantêm-se nos 2,15% e 2,4%, respetivamente. Os mercados financeiros esperam agora que a inflação na zona euro suba para perto dos 4% ao longo do próximo ano, demorando depois anos a regressar à meta de 2% do BCE.

Os traders estão a prever duas ou três subidas das taxas até dezembro, mesmo que a maioria dos economistas continue a não prever alterações, apostando que o BCE não toleraria outro pico de inflação impulsionado pela guerra, depois de ter sido afetado pela invasão da Ucrânia pela Rússia há quatro anos.

Lagarde mostrou-se grata pelo facto de na última revisão estratégica o BCE ter decidido tomar decisões reunião a reunião e dependente dos dados. Esta quinta-feira manteve a posição: “Não posso dar-vos um calendário, uma data, mas posso garantir-vos que avançaremos com base nas projeções e nos cenários”.

A presidente do BCE elencou os pontos em que a instituição estará focada. “Estaremos particularmente atentos à evolução em todos os mercados de matérias-primas, aos estrangulamentos na oferta, às expectativas das empresas em relação aos preços de venda”, informou. “Estaremos particularmente atentos a todos os indicadores de procura, sejam eles os PMIs, a confiança dos consumidores, os indicadores salariais”.