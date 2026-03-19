LALIGA EA SPORTS é a competição com mais equipas nas quartas de final da Liga dos Campeões

Esta representação torna a LALIGA EA SPORTS no campeonato nacional com mais clubes classificados para os quartos de final, à frente das ligas inglesa, alemã, francesa e portuguesa, que contam com dois, um e um, respetivamente.

O FC Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid, os três primeiros classificados atuais da LALIGA EA SPORTS, continuam na luta pelo título europeu, dando continuidade a uma série que se estende desde a época 2005/06, em que sempre houve pelo menos um clube espanhol nesta fase. As três equipas espanholas ultrapassaram os oitavos-de-final com vitórias notáveis sobre equipas da Premier League.

O Real Madrid impôs-se com um resultado agregado de 5-1 sobre o Manchester City, depois de vencer por 3-0 na primeira mão graças a um espetacular hat-trick de Fede Valverde. Por sua vez, o FC Barcelona superou o Newcastle United com um esmagador 8-3 agregado, após empatar 1-1 na primeira mão em Inglaterra e vencer por 7-2 no Spotify Camp Nou. O Atlético de Madrid também conseguiu uma qualificação contundente com um resultado agregado de 7-5 frente ao Tottenham, depois de vencer por 5-2 na primeira mão em Madrid.

Os confrontos dos quartos de final irão opor as três equipas espanholas entre si e o Real Madrid ao Bayern de Munique. O FC Barcelona e o Atlético de Madrid vão defrontar-se num duelo totalmente espanhol, o que garante que pelo menos um clube da LALIGA EA SPORTS estará nas meias-finais, aproximando-se da final em Budapeste.

O confronto entre o Real Madrid e o Bayern de Munique será um dos clássicos do futebol europeu, com 28 encontros anteriores entre ambas as equipas. O Real Madrid tem dominado nos últimos anos, com um saldo de sete vitórias e dois empates nos últimos nove confrontos, sem perder contra o Bayern desde a famosa série de penáltis na edição 2011/12.

Por outro lado, o FC Barcelona e o Atlético de Madrid já se defrontaram esta época na Taça do Rei, com o Atlético a impor-se por 4-0 na ida e, apesar da derrota por 3-0 na volta, a avançar para a final. Será um duelo interessante, uma vez que o Atlético eliminou o Barça nos quartos de final em edições anteriores da Liga dos Campeões, em 2014 e 2016, chegando às finais em ambas as edições.

Os jogos da primeira mão dos quartos de final serão disputados a 7 de abril, quando o Real Madrid receber o Bayern no Santiago Bernabéu, e a 8 de abril, quando o FC Barcelona receber o Atlético de Madrid no Spotify Camp Nou. Os jogos da segunda mão serão disputados a 15 de abril na Alemanha e a 14 de abril no Riyadh Air Metropolitano. Além disso, ambas as equipas irão defrontar-se na LALIGA EA SPORTS a 4 de abril, o que dará origem a vários confrontos diretos nesta fase decisiva da época.

Na LALIGA EA SPORTS, as equipas apostaram num planeamento ponderado, priorizando a qualidade e o desempenho sem depender de grandes gastos, o que permitiu manter a competitividade a nível europeu. Além disso, o enfoque no talento das camadas de base desempenha um papel fundamental neste modelo, de acordo com o último relatório do CIES Football Observatory, que coloca a LALIGA como a liga com maior valor de mercado de jogadores formados nas suas camadas de base, com, precisamente, o FC Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid entre os dez primeiros a nível mundial.