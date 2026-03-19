Local Online

Lisboa abre inquérito à Secretaria-Geral no âmbito da operação “Lúmen”

  • Lusa
  • 14:16

Câmara abriu um inquérito à Secretaria-Geral do município, para apurar eventuais irregularidades no protocolo com a UACS para as iluminações de Natal, após buscas da Polícia Judiciária.

A Câmara de Lisboa abriu um inquérito à Secretaria-Geral do município, para apurar eventuais irregularidades no protocolo com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) para as iluminações de Natal, após buscas da Polícia Judiciária (PJ).

Num despacho com data de quarta-feira assinado pelo presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD), a que a Lusa teve acesso, determina-se a “abertura de inquérito à Secretaria-Geral do município, incidente sobre os procedimentos que levaram à celebração do Protocolo de Colaboração para as Iluminações de Natal na Cidade de Lisboa” com a UACS.

A PJ deteve, na terça-feira, quatro pessoas suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas. Dez municípios, incluindo Lisboa, foram alvo de buscas.

Conforme disse fonte judicial à Lusa, o secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, é um dos detidos na operação “Lúmen”, bem como a presidente da UACS, Carla Salsinha, e ainda um administrador e um funcionário da empresa Castros Iluminações Festivas, que também foi alvo de buscas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lisboa abre inquérito à Secretaria-Geral no âmbito da operação “Lúmen”

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.