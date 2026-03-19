Lisboa abre inquérito à Secretaria-Geral no âmbito da operação “Lúmen”

A Câmara de Lisboa abriu um inquérito à Secretaria-Geral do município, para apurar eventuais irregularidades no protocolo com a União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) para as iluminações de Natal, após buscas da Polícia Judiciária (PJ).

Num despacho com data de quarta-feira assinado pelo presidente da Câmara, Carlos Moedas (PSD), a que a Lusa teve acesso, determina-se a “abertura de inquérito à Secretaria-Geral do município, incidente sobre os procedimentos que levaram à celebração do Protocolo de Colaboração para as Iluminações de Natal na Cidade de Lisboa” com a UACS.

A PJ deteve, na terça-feira, quatro pessoas suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas. Dez municípios, incluindo Lisboa, foram alvo de buscas.

Conforme disse fonte judicial à Lusa, o secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, é um dos detidos na operação “Lúmen”, bem como a presidente da UACS, Carla Salsinha, e ainda um administrador e um funcionário da empresa Castros Iluminações Festivas, que também foi alvo de buscas.