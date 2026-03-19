Madrid acolhe o primeiro grande encontro espanhol sobre assuntos públicos, organizado pela Public Affairs Summit e pelo AP Institute

No próximo dia 6 de maio, Madrid tornar-se-á o ponto de encontro do setor dos assuntos públicos com a realização do Public Affairs Summit–Madrid, o primeiro grande encontro realizado em Espanha inteiramente dedicado a esta disciplina, que reunirá profissionais das relações institucionais, da influência política e da gestão estratégica dos assuntos públicos.

O evento, organizado pela Public Affairs Summit e com o AP Institute como parceiro, faz parte de um circuito europeu que já realizou edições em Paris (junho de 2025) e Bruxelas (novembro de 2025), e que chega agora à capital espanhola num momento de crescimento e profissionalização do setor.

O evento terá lugar no Edifício Beatriz, em Madrid, e contará com seis conferências, sete workshops especializados e uma área de exposições, com o objetivo de analisar os principais desafios que os assuntos públicos enfrentam atualmente: desde a evolução do ambiente regulatório e político até ao impacto da inteligência artificial, a ética profissional ou o papel estratégico desta função dentro das organizações.

Para Joan Navarro, presidente do AP institute, a colaboração entre ambas as entidades permite criar um espaço necessário de reflexão sobre uma disciplina cada vez mais relevante:

«A colaboração entre o AP Institute e o Public Affairs Summit constitui uma oportunidade extraordinária para refletir sobre os grandes desafios que hoje caracterizam os assuntos públicos. Reunir profissionais de primeira linha num espaço de diálogo como este contribui para fortalecer uma disciplina cada vez mais relevante para as nossas democracias».

Por sua vez, Fred Guillo, fundador do Public Affairs Summit, sublinhou o momento crucial que o setor atravessa em Espanha e afirmou que «o mercado espanhol dos assuntos públicos encontra-se num momento crucial, entre um forte crescimento e a profissionalização das profissões. Por isso, era mais do que natural que a terceira paragem na Europa do Public Affairs Summit, que já se realizou em Paris em junho de 2025 e em Bruxelas em novembro de 2025, tivesse lugar em Madrid, no centro da capital».

O Public Affairs Summit foi concebido como um espaço de encontro entre profissionais do setor, empresas, consultoras, instituições públicas, académicos e especialistas em regulamentação, com o objetivo de impulsionar o debate, a troca de experiências e a profissionalização dos assuntos públicos na Europa.

A edição de Madrid pretende reunir várias centenas de profissionais numa jornada de análise, networking e reflexão estratégica sobre o papel crescente desta disciplina na tomada de decisões públicas e na relação entre instituições, empresas e sociedade. O acesso ao evento é gratuito, embora seja necessária a inscrição prévia através do site oficial do Public Affairs Summit.