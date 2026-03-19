Mapfre passa a fasquia de mil milhões de euros de lucros

A seguradora espanhola Mapfre obteve, pela primeira vez, um lucro líquido superior a mil milhões de euros e um lucro bruto acima dos 2.400 milhões, segundo os resultados divulgados pela empresa em comunicado.

Durante a Assembleia Geral Ordinária, que aconteceu em Madrid, foi também aprovado o maior dividendo de sempre do Grupo, que cresce para 0,18 euros brutos por ação com base nos resultados de 2025. Destes, 0,07 euros já foram pagos em novembro, já os 0,11 euros restantes serão pagos no mês de maio. Esta distribuição representa a quinta vez consecutiva em que o grupo aumenta o valor dos dividendos.

Assim, a Mapfre vai distribuir 554 milhões de euros pelos seus mais de 150 mil acionistas.

Antonio Huertas salientou que esta retribuição, que supera 51% do payout, “é coerente com o compromisso firme da empresa com os seus acionistas e com a sua capacidade de gerar liquidez de forma constante”.

A seguradora prevê então ultrapassar uma Rentabilidade dos Capitais Próprios (ROE) de 13% e posicionar a sua meta de Rácio Combinado num intervalo entre 93% e 94%, ambicionando ultrapassar as metas inicialmente estabelecidas. No entanto, a empresa alerta que essas metas podem ser afetadas pela evolução da inflação, o que poderá levar a uma moderação destas previsões.

A companhia de seguros adianta ainda que o negócio digital cresceu 14,6% e que, na Ibéria (Portugal e Espanha), o negócio de poupança e investimento atingiu os 3.200 milhões de euros em 2025.

A Assembleia aprovou ainda a reeleição de Pilar Perales e Ángeles Santamaría como conselheiros do presidente do conselho de administração, Antonio Huertas.

“Reforçamos hoje os nossos compromissos a partir do rigor e da solidez do nosso plano estratégico, que continua a guiar os nossos passos, mas também conscientes da responsabilidade e da prudência que exige avançar num mundo imerso numa grande incerteza e volatilidade”, afirmou Huertas.