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McDonald’s aposta no estilo das Portuguese Girlies para promover Europoupança

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A campanha, com criatividade da TBWA\BBDO, foi desenvolvida em exclusivo para o mercado português.

A McDonald’s Portugal lançou uma nova campanha de comunicação para promover a renovação da plataforma Europoupança, que passa agora a permitir mais de 40 combinações diferentes de produtos em formato Duo. Esta mecânica permite adicionar um segundo produto por mais um euro.

Sob o conceito “Tu Mereces Mac” que tem acompanhado a McDonald’s nos últimos anos, a agência TBWA\BBDO desenvolveu dois filmes com o objetivo de reforçar a mensagem de que cada consumidor “pode fazer as suas escolhas sem pressões”. O primeiro faz referência ao estilo colorido e eclético das Portuguese Girlies, protagonizado por Mia Queiroz, que dará vida a conteúdos também no digital.

O segundo filme fala sobre a liberdade de mistura de referências e estilos característica da Geração Z. ” A criatividade parte da ideia de que esta é uma geração particularmente exposta ao escrutínio social e às expectativas externas, valorizando por isso a liberdade de escolha e a autenticidade”, explica a marca, em comunicado.

A renovação da mecânica de Europoupança representa mais um passo nesse compromisso, ao proporcionar maior liberdade de escolha, com mais opções de Duo, pensadas para se manterem acessíveis e alinhadas com as necessidades do dia a dia dos nossos clientes. Desta forma, reforçamos o nosso posicionamento enquanto marca próxima, focada em simplificar as escolhas e acompanhar os consumidores nas suas rotinas”, explica Rita Montenegro, gestora do departamento de marca e experiência do cliente da McDonald’s Portugal.

A campanha foi desenvolvida em exclusivo para o mercado português e marca presença em televisão, rádio, exterior, digital — redes sociais e display — e pontos de venda, num planeamento de meios a cargo da OMD.

Cartaz da nova campanha da McDonald’s Portugal

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