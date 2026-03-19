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Mercado de Ações: Como funciona e como investir

  • ECO Seguros
  • 7:00

Hoje vamos falar sobre o mercado de ações.

As ações são a forma das empresas financiarem os seus negócios pedindo dinheiro aos acionistas. Em troca, partilham parte dos seus resultados futuros através dos dividendos.

Ao comprar uma ação, torna-se acionista de um negócio. Cada ação detida representará uma pequena parte do capital social da empresa partilhando os seus lucros ou perdas. Ao comprar uma ação de uma empresa está a assumir o seu perfil de risco único, ou seja, o seu risco específico.

O funcionamento do mercado de ações baseia-se na lei da oferta e da procura: o preço das ações flutua conforme os interesses dos investidores. Para investir, é necessário abrir uma conta numa corretora/banco, que atua como intermediária(o). Os investidores podem optar por comprar ações diretamente ou através de fundos de investimento. É importante realizar uma análise cuidadosa antes de investir, avaliando o desempenho da empresa e as condições do mercado, pois, apesar do potencial de lucro, há também o risco de perda (associados a novos acontecimentos específicos da empresa ou gerais do mercado).

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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