Morreu Silvino, antigo guarda-redes de Benfica, FC Porto e seleção portuguesa

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu esta quinta-feira aos 67 anos, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“A FPF associa-se à dor da família, dos amigos e de todos os que com ele privaram, recordando com respeito e reconhecimento o contributo e legado de Silvino Louro para o futebol português. Mais do que o guarda-redes, Silvino ficará para a história pelo caráter, profissionalismo e boa disposição, numa figura consensual para todos os adeptos”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.

Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino representou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros ao longo de duas décadas como jogador e conquistou oito troféus, por entre 23 internacionalizações ao serviço da seleção principal de Portugal.

O resto da carreira foi dedicado ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, os ingleses do Chelsea e do Manchester United, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do Real Madrid, sempre integrado na equipa técnica de José Mourinho, atual treinador do Benfica, antes de uma última experiência nos sudaneses do Al Hilal Omdurman.