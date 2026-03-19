Nova marca de boutique hotels chega ao Porto com cinco estrelas Lenscape Coterie

A cidade do Porto vai ter este semestre mais um hotel de luxo, o Lenscape Coterie, o primeiro da marca portuguesa de boutique hotels Coterie Collection, de João Pedro Tavares e Ingrid Koeck, sócios fundadores do grupo Torel Boutiques.

“O nome desta nova marca, Coterie, evoca a ideia de que somos parte de uma comunidade restrita e é precisamente essa a nossa proposta: proporcionar a todos os hóspedes a sensação de que fazem parte de algo maior, inspirador, exclusivo”, começa por detalhar Ingrid Koeck, a cofundadora e responsável de comunicação desta marca.

Localizado no Largo Actor Dias, perto da Muralha Fernandina, no Porto, o hotel terá, numa primeira fase, 41 quartos, suites e estúdios, estando programada para mais tarde a abertura de mais 11 unidades de alojamento com design da autoria do Studio Christian Haas. Acresce um jardim com piscina exterior aquecida, spa e o restaurante italiano Cucina di Toscani, com consultadoria do chef Vitor Matos e execução do chef residente Carlos Marques.

Apostando num conceito all-day dining e com design de interiores de Isabel Sá Nogueira, o restaurante contempla ainda um corner de venda de produtos.

Muitos dos elementos interiores, como apliques de parede em porcelana, roupeiros, bancos, mesas e estofos, foram desenhados em exclusivo para o Lenscape Coterie e produzidos em estreita colaboração com artesãos locais.

A fotografia tem lugar de destaque neste hotel 5 estrelas. Enquanto os quartos, suites e studios desvendam a portugalidade vista pelos fotógrafos Luís Espinheira e Inês Silva Sá, já nos corredores é possível observar imagens dos fotógrafos Luís Ferraz e Carlos Vieira.