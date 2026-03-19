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Nova marca de boutique hotels chega ao Porto com cinco estrelas Lenscape Coterie

Novo hotel de cinco estrelas Lenscape Coterie assinala a entrada no mercado da marca boutique hotels Coterie Collection, que chama o chef Vitor Matos para a consultadoria do restaurante italiano.

Marca portuguesa de boutique hotels abre Lenscape Coterie este semestre, no Porto

A cidade do Porto vai ter este semestre mais um hotel de luxo, o Lenscape Coterie, o primeiro da marca portuguesa de boutique hotels Coterie Collection, de João Pedro Tavares e Ingrid Koeck, sócios fundadores do grupo Torel Boutiques.

“O nome desta nova marca, Coterie, evoca a ideia de que somos parte de uma comunidade restrita e é precisamente essa a nossa proposta: proporcionar a todos os hóspedes a sensação de que fazem parte de algo maior, inspirador, exclusivo”, começa por detalhar Ingrid Koeck, a cofundadora e responsável de comunicação desta marca.

Localizado no Largo Actor Dias, perto da Muralha Fernandina, no Porto, o hotel terá, numa primeira fase, 41 quartos, suites e estúdios, estando programada para mais tarde a abertura de mais 11 unidades de alojamento com design da autoria do Studio Christian Haas. Acresce um jardim com piscina exterior aquecida, spa e o restaurante italiano Cucina di Toscani, com consultadoria do chef Vitor Matos e execução do chef residente Carlos Marques.

Apostando num conceito all-day dining e com design de interiores de Isabel Sá Nogueira, o restaurante contempla ainda um corner de venda de produtos.

Marca portuguesa de boutique hotels abre Lenscape Coterie este semestre, no Porto19 março, 2026

Muitos dos elementos interiores, como apliques de parede em porcelana, roupeiros, bancos, mesas e estofos, foram desenhados em exclusivo para o Lenscape Coterie e produzidos em estreita colaboração com artesãos locais.

A fotografia tem lugar de destaque neste hotel 5 estrelas. Enquanto os quartos, suites e studios desvendam a portugalidade vista pelos fotógrafos Luís Espinheira e Inês Silva Sá, já nos corredores é possível observar imagens dos fotógrafos Luís Ferraz e Carlos Vieira.

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