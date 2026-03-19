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Em atualização “Obviamente gostamos muito do IVA zero”. Estado tem de ter “o seu papel” para atenuar o choque nos preços, diz dona do Continente

Líder da Sonae diz que medidas tomadas em 2022 foram "equilibradas" e podem ser replicadas agora. Retalhista diz que guerra ainda não está a chegar aos consumidores, mas admite subidas de preços.

A presidente da Sonae, Cláudia Azevedo, defendeu esta quinta-feira a adoção de medidas similares às que foram adotadas em 2022, aquando do início da guerra na Ucrânia, para amortecer o impacto da subida dos preços para os consumidores. “IVA zero obviamente que gostamos muito“, assumiu. Sobre subidas de preços, a retalhista diz que, neste momento, as famílias ainda não estão a sentir os efeitos da guerra na conta de supermercado, mas não pode descartar subidas de preços.

“Na última vez, as medidas à cadeia de valor demoraram algum tempo, mas no fim acho que foi uma coisa equilibrada, entre as ajudas do Estado, os vários players“, detalhou a líder da Sonae, em respostas aos jornalistas, na conferência de apresentação de resultados anuais. Sobre medidas concretas, Cláudia Azevedo disse que “mais vale trabalhar numa solução conjunta” e a solução anterior “poderia ser replicada, nas suas várias componentes“.

Questionada sobre a reposição do IVA zero, a empresária mostrou-se muito favorável a esta medida, reforçando que “todos os players da cadeia de valor tem de ter o seu papel”. “E o Estado é um deles e da ultima vez fez de uma forma responsável. Acho que desta vez vamos encontrar uma solução, todos em conjunto, e atenuar o choque” para as famílias, apontou.

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"IVA zero obviamente gostamos muito. Todos os players da cadeia de valor tem de ter o seu papel. E o Estado é um deles e da ultima vez fez de uma forma responsável. Acho que desta vez vamos encontrar uma solução, todos em conjunto, e atenuar o choque.”

Cláudia Azevedo

CEO da Sonae

A líder da Sonae reconheceu ainda que a subida do petróleo tem grande impacto para o negócio do grupo nortenho. “No negócio de distribuição alimentar, toda a cadeia de valor é muito afetada pelo preço do petróleo”, disse, acrescentando que a empresa faz vários cenários para calcular o impacto da subida dos preços, mas “é muito diferente durar mais uma semana, dois meses ou dois anos”.

Cláudia Azevedo admitiu que “o tema é geopolítica é a maior incógnita que temos” e “a vontade é que acabe tudo rapidamente”. Depois de um ano que descreveu como “extraordinário” para o grupo, a líder da Sonae notou que “não sabemos como vai ser a situação da geopolítica, mas temos base para um crescimento muito saudável em Portugal e fora de Portugal. Tirando a parte que não controlamos, espero dizer coisas parecidas para o ano”, garantiu, referindo-se aos termos — “memorável” e “extraordinário” — que usou para descrever os resultados nos dois últimos anos.

Preços podem subir se guerra continuar

Sobre a possibilidade de aumentos de preços na alimentação, João Dolores notou que “a inflação no retalho alimentar é uma inflação controlada”. “Os clientes ainda não estão a sentir uma aceleração da inflação“, afiançou, explicando que “na globalidade” os preços se mantêm.

Olhando para o futuro, “não conseguimos antecipar o que vai acontecer” e se o conflito se prolongar “é normal que comece a refletir-se nos consumidores“, reconheceu o CFO do grupo da Maia. “Amortecemos o impacto nos consumidores e é o que podemos garantir”, acrescentou João Dolores.

Sobre as tempestades que atingiram o país este ano, Cláudia Azevedo calculou “mais de dez milhões de euros de impacto em termos de valor“, apesar de a empresa adiantar que ainda está a avaliar os custos das últimas tempestades, sobretudo vendas perdidas”.

(Artigo em atualização)

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