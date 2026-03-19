OPA da Bondalti aceite por 77,23% do capital da Ercros. É o início “de um novo caminho” para ambas as empresas

Conforme já tinha adiantado, a Bondalti conclui com sucesso a oferta pública de aquisição (OPA) sobre a espanhola Ercros. A oferta de 3,505 euros lançada, em março de 2024, pela química portuguesa sobre 100% do capital da companhia catalã foi aceite por 77,23% dos acionistas, um resultado que superou amplamente o mínimo de aceitação fixado em 50% do capital.

“A Bondalti, grupo industrial de referência no setor químico, concluiu com sucesso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre a Ercros, tendo alcançado uma aceitação de 77,23% dos direitos de voto efetivos da Ercros, correspondentes a 70.615.637 ações, que serão adquiridas em numerário a um preço de 3,505 euros por ação”, adianta a empresa em comunicado.

Segundo adianta a empresa, o investimento total ascende a aproximadamente 247,5 milhões de euros, estando a liquidação da oferta prevista para o próximo dia 24 de março.

“É com satisfação que verificamos que os acionistas reconheceram o valor da nossa Oferta num contexto de elevada incerteza geopolítica e instabilidade dos mercados”, comenta João de Mello, presidente da Bondalti, citado em comunicado.

Com o sucesso desta operação inicia-se um novo caminho para que a Bondalti e a Ercros, trabalhando de forma conjunta, possam dar origem a um grupo industrial com vocação de liderança a nível europeu, reforçando a sua escala e resiliência João de Mello Presidente da Bondalti

João de Mello destaca que, “com o sucesso desta operação inicia-se um novo caminho para que a Bondalti e a Ercros, trabalhando de forma conjunta, possam dar origem a um grupo industrial com vocação de liderança a nível europeu, reforçando a sua escala e resiliência”.

O próximo passo, adianta, “será conduzir de forma ordenada o processo de integração e a definição do projeto futuro conjunto, com uma abordagem prudente, construtiva e orientada para a criação de valor sustentável para todos os stakeholders, contando com a equipa da Ercros, cujo conhecimento e experiência consideramos um ativo essencial e um fator diferenciador da empresa”.

Manifestamente satisfeita com o resultado da operação — que foi longa, complexa e contou com oposição de acionistas de referência e da administração — , a Bondalti destaca que o “sim” dos acionistas à proposta da química portuguesa marca uma nova etapa para empresa.

Com o setor químico na Europa a atravessar um momento desafiante, marcado pela subida dos preços das matérias-primas, pela quebra da procura e pela forte concorrência de empresas estrangeiras do setor químico, a Bondalti reforça que “trabalhará para reforçar a competitividade e a proposta de valor do grupo, contribuindo para a criação de um líder químico com a escala e as capacidades necessárias para competir a nível global num mercado particularmente exigente.

Exclusão de bolsa e compromisso com emprego

Tal como tinha adiantado, a Bondalti pretende promover a exclusão das ações do mercado de capitais, tornando o capital da gigante espanhola fechado.

“Uma vez concluída a liquidação, a Bondalti pretende promover a exclusão de negociação da Ercros através do lançamento de uma OPA de exclusão a um preço não superior ao da primeira OPA (3,505 euros em numerário por ação), conforme previamente comunicado ao mercado”, refere a empresa liderada por João de Mello.

A Bondalti explica ainda que a Ercros vai manter a sua atividade “com total normalidade” enquanto decorre o processo de integração, continuando a servir os clientes. “A prioridade imediata é assegurar uma continuidade ordenada, que permita avançar com o trabalho conjunto de forma rigorosa e responsável, garantindo elevados padrões de segurança e respeito pelas comunidades”, realça.

Em relação às equipas, as quais a Bondalti se comprometeu a manter, a empresa explica que “o objetivo será somar capacidades e alinhar esforços para desenvolver um plano de futuro partilhado, respeitando a cultura da Ercros e promovendo o diálogo com vista a potenciar as capacidades e as melhores práticas dos seus profissionais”.

“A Bondalti reitera o seu compromisso com o emprego, as condições laborais, a atividade industrial, a viabilidade futura da Ercros e a sua inserção territorial”, remata.

(Notícia atualizada)