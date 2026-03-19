Parceria ibérica entre CTT e DHL obtém ‘luz verde’ incondicional de Bruxelas

A parceria entre os CTT e a DHL na Península Ibérica obteve ‘luz verde’ da Comissão Europeia. O regulador europeu da concorrência aprovou “incondicionalmente” a joint venture, sem aplicar remédios, informou a empresa através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A autorização, “ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE”, constituía “a principal condição prévia que exigia a aprovação de uma autoridade reguladora externa”. “Com este requisito agora cumprido, as partes darão seguimento às etapas restantes necessárias para concluir a transação e constituir formalmente a joint venture, sob reserva de autorização ao abrigo do Regulamento da UE relativo às Subvenções Estrangeiras e das restantes condições prévias”, acrescenta a empresa liderada por João Bento.

O negócio é complexo, com participações cruzadas: “Para consolidar a parceria, a CTT Expresso adquire a DHL e-commerce Portugal; por outro lado, o Grupo CTT adquire uma participação de 25% na DHL eCommerce Espanha e a DHL eCommerce adquire uma participação de 25% na CTT Expresso. Tanto os CTT como a DHL poderão aumentar as respetivas participações até um máximo de 49%”, resumem ambos os grupos num segundo comunicado conjunto.

“Em Portugal, a CTT Expresso assumirá as operações locais da DHL eCommerce, tornando-se corresponsável pelo tratamento e distribuição de encomendas da DHL eCommerce em todo o país. Em Espanha, a colaboração seguirá um modelo claro e complementar: a CTT Express (filial espanhola da CTT Expresso) vai concentrar-se nos serviços B2C e a DHL eCommerce Espanha nas atividades B2B”, explicam também as duas companhias.

Este negócio, que poderá alterar a configuração do mercado ibérico de logística e encomendas, estava pendente do ‘ok’ da DGComp, que chega agora com algum atraso face ao calendário inicialmente definido, o segundo semestre de 2025. Os CTT avançam esta quinta-feira que esperam agora que a transação com a DHL “fique concluída em maio de 2026”. O negócio avalia a CTT Expresso em 482 milhões de euros (enterprise value), a DHL Parcel Portugal em 12 milhões e a DHL Parcel Iberia em 106 milhões.

Citado em comunicado, o CEO dos CTT afirma que “esta aprovação representa um marco importante na concretização desta parceria estratégica”. “Ao combinarmos as nossas forças na Península Ibérica, reforçamos o valor que entregamos aos clientes e respondemos de forma mais eficaz ao rápido crescimento do e‑commerce. Esta parceria, colaborando com a DHL eCommerce em Espanha e integrando a DHL eCommerce em Portugal, permite à CTT Expresso acelerar o seu crescimento, ampliar a sua presença e reforçar a sua posição como um dos operadores de logística de e‑commerce que mais cresce na Ibéria”, frisa o gestor português.

Pablo Ciano, CEO da DHL eCommerce, enaltece o objetivo de “criar em conjunto uma rede de alto desempenho que ofereça qualidade, fiabilidade e valor para os clientes B2B e B2C em Espanha e Portugal”. “Juntos, podemos apoiar a competitividade e as ambições de crescimento dos retalhistas neste mercado tão importante e de rápido crescimento. Esta parceria reforça também a posição de liderança da DHL no mercado europeu de comércio eletrónico, proporcionando aos clientes acesso a novas oportunidades de crescimento através da nossa rede alargada”, acrescenta.

No anúncio em dezembro, a empresa destacava ainda que “a contribuição líquida da DHL, para a Fase 1 da transação, ascende a 69 milhões de euros, assumindo uma base livre de dívida/caixa”. “O acordo, que gerará receitas combinadas de mil milhões de euros, criará duas das redes de recolha e entrega de encomendas mais abrangentes da Península Ibérica, com capacidade diária superior a um milhão de envios apoiadas pela criação de joint ventures em ambos os países”, refere o comunicado divulgado esta quinta-feira.

“Esta parceria fortalecerá a eficiência e a competitividade de ambas as empresas, permitindo-lhes aproveitar o potencial de crescimento do mercado de comércio eletrónico e entrega de encomendas em Espanha e em Portugal, que juntos representam o quarto maior mercado da Europa”, concluem os CTT e a DHL.

O grupo CTT apresentou na quarta-feira os resultados anuais de 2025, ano em que obteve lucros de 50,7 milhões de euros, mais 11,4% do que no ano anterior. A administração da empresa decidiu subir para 19 cêntimos o dividendo, que se mantinha nos 17 cêntimos há dois anos consecutivos. João Bento vai deixar o cargo de CEO dos CTT até final de abril, sendo substituído pelo atual administrador com o pelouro financeiro, Guy Pacheco.

(Notícia atualizada pela última vez às 7h59)