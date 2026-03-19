Parceria ibérica entre CTT e DHL obtém ‘luz verde’ incondicional de Bruxelas
Comissão Europeia aprovou a 'joint venture' entre a empresa portuguesa e o grupo alemão, que divide entre as duas companhias a exploração dos mercados de consumo e empresarial em Portugal e Espanha.
A parceria entre os CTT e a DHL na Península Ibérica obteve ‘luz verde’ da Comissão Europeia. O regulador europeu da concorrência aprovou “incondicionalmente” a joint venture, sem aplicar remédios, informou a empresa através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A autorização, “ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE”, constituía “a principal condição prévia que exigia a aprovação de uma autoridade reguladora externa”. “Com este requisito agora cumprido, as partes darão seguimento às etapas restantes necessárias para concluir a transação e constituir formalmente a joint venture, sob reserva de autorização ao abrigo do Regulamento da UE relativo às Subvenções Estrangeiras e das restantes condições prévias”, acrescenta a empresa liderada por João Bento.
O negócio é complexo, com participações cruzadas: “Para consolidar a parceria, a CTT Expresso adquire a DHL e-commerce Portugal; por outro lado, o Grupo CTT adquire uma participação de 25% na DHL eCommerce Espanha e a DHL eCommerce adquire uma participação de 25% na CTT Expresso. Tanto os CTT como a DHL poderão aumentar as respetivas participações até um máximo de 49%”, resumem ambos os grupos num segundo comunicado conjunto.
“Em Portugal, a CTT Expresso assumirá as operações locais da DHL eCommerce, tornando-se corresponsável pelo tratamento e distribuição de encomendas da DHL eCommerce em todo o país. Em Espanha, a colaboração seguirá um modelo claro e complementar: a CTT Express (filial espanhola da CTT Expresso) vai concentrar-se nos serviços B2C e a DHL eCommerce Espanha nas atividades B2B”, explicam também as duas companhias.
Este negócio, que poderá alterar a configuração do mercado ibérico de logística e encomendas, estava pendente do ‘ok’ da DGComp, que chega agora com algum atraso face ao calendário inicialmente definido, o segundo semestre de 2025. Os CTT avançam esta quinta-feira que esperam agora que a transação com a DHL “fique concluída em maio de 2026”. O negócio avalia a CTT Expresso em 482 milhões de euros (enterprise value), a DHL Parcel Portugal em 12 milhões e a DHL Parcel Iberia em 106 milhões.
Citado em comunicado, o CEO dos CTT afirma que “esta aprovação representa um marco importante na concretização desta parceria estratégica”. “Ao combinarmos as nossas forças na Península Ibérica, reforçamos o valor que entregamos aos clientes e respondemos de forma mais eficaz ao rápido crescimento do e‑commerce. Esta parceria, colaborando com a DHL eCommerce em Espanha e integrando a DHL eCommerce em Portugal, permite à CTT Expresso acelerar o seu crescimento, ampliar a sua presença e reforçar a sua posição como um dos operadores de logística de e‑commerce que mais cresce na Ibéria”, frisa o gestor português.
Pablo Ciano, CEO da DHL eCommerce, enaltece o objetivo de “criar em conjunto uma rede de alto desempenho que ofereça qualidade, fiabilidade e valor para os clientes B2B e B2C em Espanha e Portugal”. “Juntos, podemos apoiar a competitividade e as ambições de crescimento dos retalhistas neste mercado tão importante e de rápido crescimento. Esta parceria reforça também a posição de liderança da DHL no mercado europeu de comércio eletrónico, proporcionando aos clientes acesso a novas oportunidades de crescimento através da nossa rede alargada”, acrescenta.
CEO João Bento vai deixar CTT no final de abril. Acionistas principais recomendam Guy Pacheco como sucessor
No anúncio em dezembro, a empresa destacava ainda que “a contribuição líquida da DHL, para a Fase 1 da transação, ascende a 69 milhões de euros, assumindo uma base livre de dívida/caixa”. “O acordo, que gerará receitas combinadas de mil milhões de euros, criará duas das redes de recolha e entrega de encomendas mais abrangentes da Península Ibérica, com capacidade diária superior a um milhão de envios apoiadas pela criação de joint ventures em ambos os países”, refere o comunicado divulgado esta quinta-feira.
“Esta parceria fortalecerá a eficiência e a competitividade de ambas as empresas, permitindo-lhes aproveitar o potencial de crescimento do mercado de comércio eletrónico e entrega de encomendas em Espanha e em Portugal, que juntos representam o quarto maior mercado da Europa”, concluem os CTT e a DHL.
O grupo CTT apresentou na quarta-feira os resultados anuais de 2025, ano em que obteve lucros de 50,7 milhões de euros, mais 11,4% do que no ano anterior. A administração da empresa decidiu subir para 19 cêntimos o dividendo, que se mantinha nos 17 cêntimos há dois anos consecutivos. João Bento vai deixar o cargo de CEO dos CTT até final de abril, sendo substituído pelo atual administrador com o pelouro financeiro, Guy Pacheco.
(Notícia atualizada pela última vez às 7h59)
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