Projeto “Histórias Seguras” volta a desafiar jovens talentos do audiovisual

As inscrições para a quarta edição do projeto que junta o Grupo Ageas Portugal e a CNN Portugal decorrem até ao dia 22 de março.

A quarta edição do projeto “Histórias Seguras”, iniciativa que junta o Grupo Ageas Portugal e a CNN Portugal, volta a desafiar jovens talentos do audiovisual a darem vida a histórias reais que mostram o impacto dos seguros na superação de adversidades.

Este ano o projeto introduz duas novidades. A primeira é a possibilidade de candidaturas em equipa. Para além das inscrições individuais, os candidatos podem agora formar equipas de, no mínimo, três elementos, que devem assegurar todas as categorias técnicas — guionismo, produção, realização, direção de fotografia e edição.

A segunda novidade reforça o prémio final. A equipa com o filme vencedor não só verá a sua obra ser emitida na CNN Portugal, como terá a oportunidade de, posteriormente, desenvolver um conteúdo audiovisual para a promoção da edição de 2027 do projeto.

“Com a mentoria do ator, encenador e realizador Diogo Morgado, desde a primeira edição, os participantes selecionados terão a oportunidade de produzir uma curta-metragem baseada numa das histórias verídicas que demonstram como ter um seguro pode fazer toda a diferença em momentos de incerteza“, explica o Grupo Ageas Portugal, em comunicado.

Desde a sua criação, o projeto já contou com a participação de 338 jovens nas fases de candidatura. A iniciativa resultou na produção de 12 filmes que foram emitidos em televisão e na atribuição de 16 troféus do Prémio Audiovisual Ageas a 50 finalistas. As inscrições decorrem até ao dia 22 de março.