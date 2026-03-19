Receitas da Pérez-Llorca ascendem aos 211,3 milhões de euros em 2025

A sociedade de advogados Pérez-Llorca alcançou uma receita de 211,3 milhões de euros em 2025. Segundo a firma, este valor representa um aumento de 28% das suas receitas globais em comparação com 2024. Estas receitas englobam as vendas em Espanha, Portugal, México e Colômbia.

Sem revelar o valor específico do escritório em Portugal, a firma avança que a atividade internacional – Portugal, México e Colômbia – representou 26% do volume de negócios total em 2024, cerca de 55,5 milhões de euros. No país vizinho, em Espanha, o volume de negócios ultrapassou os 155 milhões de euros, um aumento de cerca de 17% em relação a 2024.

“O crescimento alcançado em 2025 foi o resultado de termos uma estratégia muito clara nos quatro mercados onde operamos: assessorar os nossos clientes em operações de elevada complexidade, litígios relevantes e questões regulatórias, com padrões homogéneos de excelência e com um foco claro em atrair e desenvolver o melhor talento”, refere o sócio diretor Pedro Pérez-Llorca.