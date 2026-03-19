Shortlist: luxo, experiências, novidades e a origem da camisa de Pep Guardiola de que toda a gente fala

Restaurantes que pensam na Páscoa, um hotel único na Europa, um novo perfume, o regresso de uma competição com muitos fãs e a marca da camisa de lenhador de Pep Guardiola.

A Shortlist desta semana reúne ideias para a Páscoa em restaurantes que, de norte a sul (e ilhas) experimentam novos conceitos gastronómicos, vai a Itália, passa por Cascais, para o regresso de uma competição com muitos fãs e outras ideia a pensar no dia do pai, esta quinta-feira, e na próxima estação. O equinócio da primavera acontece esta sexta-feira, 20 de março, às 14h45. E, para começar, a resposta à pergunta: de onde vem a camisa de quadrados do treinador do Manchester City.

1. A camisa de lenhador de Pep Guardiola vem da Suécia

Nem fato de treino nem fato. Esta quarta-feira, Pep Guardiola usou uma ‘camisa de lenhador’, de flanela e quadrados, para dirigir o jogo do Manchester City com o Real Madrid para a Champions, que teve quase tanto destaque como a derrota com os merengues. A escolha, pouco habitual, pôs os holofotes na insígnia Our Legacy, fundada em 2005, em Estocolmo, por Jockum Hallin, Cristopher Nying e Richardos Klarén. A empresa aposta na experimentação têxtil e na reinterpretação de silhuetas clássicas, e transformou-se numa marca de culto. A peça em questão custa 290 euros e está esgotada no site da marca e nas plataformas de venda habituais.

2. O bom tempo, segundo a Hackett London

A Hackett London revelou por estes dias a campanha primavera/verão 2026, com as suas propostas para os próximos meses em tons azuis e quentes, terracota e rosa, sempre clássicos, como é habitual na marca. A nova coleção apresenta uma alfaiataria leve e funcional, assente em blazers com textura suave, overshirts em linho texturado e peças pensadas para viagem. A linha N.º14 Savile Row assume particular relevância nesta temporada, com propostas em linho ultraleve e cortes fluidos, assim como a inclusão de swimwear.

A campanha, intitulada The Journey of a Man, é protagonizada pelo modelo David Gandy e foi fotografada no deserto de Al Qudra, nos Emirados Árabes Unidos. Constrói uma narrativa visual centrada na maturidade, experiência e confiança, atributos que a marca associa ao seu universo masculino. Segundo a Hackett, o conceito procura refletir um percurso de vida moldado por escolhas e vivências, mais do que por conquistas isoladas.

3. James Martin’s 32 anos, um whisky raro para o Dia do Pai

O James Martin’s 32 anos é um whisky premium de longa maturação. Produzido a partir de uma seleção de blends envelhecidos durante mais de três décadas, apresenta 43% de volume alcoólico e um perfil sensorial complexo, com notas de caramelo cremoso, açúcar amarelo, marsala e citrinos, acompanhadas por um subtil toque mineral, diz a The Glenmorangie Company, que detém a marca desde 1912. A marca tem uma história relevante no universo do whisky, tendo fornecido a Casa Real britânica e marcado presença em transatlânticos como o Queen Mary. Distinguido internacionalmente, incluindo uma medalha de ouro no IWSC em 2004. Este 32 anos posiciona-se como uma peça de coleção (preço recomendado: 420 euros).

4. Palácio do Governador celebra a Páscoa em Belém

O Palácio do Governador – Lisbon Hotel & Spa, localizado em Belém e integrado na coleção Small Luxury Hotels of the World tem um programa especial para a Páscoa, com um buffet de domingo que reúne pratos emblemáticos da quadra, como a canja de capão, o bacalhau assado com crosta de broa e a barriga de leitão com molho à Bairrada, acompanhados por guarnições tradicionais. As sobremesas também estão em qualquer livro de culinária portuguesa – arroz-doce, pão de ló de Ovar e folar (55 euros).

5. Camélia Delicatesse abre nas Furnas como novo refúgio gastronómico dos Açores

A Camélia Delicatesse Açoriana abre portas em abril, nas margens da Lagoa das Furnas, como o mais recente conceito da Bensaude Hotels. Instalado na reabilitada “Casa dos Barcos”, pretende ser um refúgio gastronómico centrado numa curadoria de produtos locais, com propostas de cafetaria, brunch e pratos pensados para partilha, valorizando a autenticidade dos Açores e a ligação à natureza, segundo o grupo.

O edifício, originalmente construído em 1937 pela Sociedade Terra Nostra, foi recuperado com respeito integral pela sua traça arquitetónica. O projeto combina um interior luminoso com esplanada coberta e jardim com vista direta para a lago, é assinado pelo atelier LADO e aposta em materiais locais como pedra lávica e madeira. “Mais do que um espaço de restauração, este refúgio afirma-se como um destino obrigatório”, sublinha Miguel Rego, diretor do Terra Nostra Garden Hotel.

6. Filigrana portuguesa inspira coleção de chocolates

A Boutique de Chocolate do The One Monumental Palace apresenta uma coleção de Páscoa inspirada na filigrana portuguesa, assinada pela chef Joana Thöny Montbabut. A ideia é transformar uma técnica tradicional de joalharia em peças de chocolate, utilizando matéria-prima da marca francesa Valrhona. O destaque vai para o Ovo Coração D’Ouro, que reinterpretada o Coração de Viana, combinando estética e sabor. O recheio inclui friture, pequenos peixes de chocolate típicos da tradição francesa, refletindo a identidade da chef e a fusão cultural da proposta. Esta coleção inclui ainda bolos, tabletes e outras criações, todas com elementos decorativos inspirados na filigrana. Disponíveis por encomenda até à Páscoa, os produtos reforçam o posicionamento do hotel como espaço de experiências gastronómicas diferenciadoras.

7. Castello di Casole, luxo e natureza na Toscana

Rodeado de vinhas e olivais, o Castello di Casole, propriedade da Belmond na Toscana, é um dos destinos mais exclusivos da hotelaria europeia, instalado numa antiga propriedade com origens etruscas, que foi depois um castelo medieval e de portas abertas após importante restauro destinado a preservar a sua autenticidade arquitetónica e integrar conforto contemporâneo. A paisagem é a experiência, acompanhada de uma gastronomia baseada em produtos locais, provas de vinho e atividades ao ar livre – passeios, ténis, caça às trufas e, nos meses de verão, cinema ao ar livre.

8. Cascais recebe etapa da The Ocean Race 2027

Cascais foi escolhida para receber a chegada de uma etapa da The Ocean Race 2027, reforçando a sua relevância no circuito internacional da vela. A travessia, com cerca de 4.500 milhas náuticas desde a Florida, coloca Portugal no centro de um dos momentos-chave da competição. A edição de 2027 arranca em Alicante e inclui escalas na Nova Zelândia, Brasil e Estados Unidos, terminando no Mar Vermelho. Trata-se de uma das edições mais ambiciosas da prova, tanto em percurso como em alcance geográfico. A Volvo Cars associa-se como parceira oficial, retomando uma ligação histórica à regata. A presença em Cascais deverá reforçar a projeção internacional do destino e o seu posicionamento enquanto palco de grandes eventos ligados ao mar.

9. Libre Berry Crush, o novo perfume Yves Saint Laurent

A Yves Saint Laurent apresenta Libre Berry Crush, uma nova fragrância que explora uma vertente mais gourmand da linha Libre. O lançamento mantém o posicionamento de liberdade e afirmação feminina, agora com uma abordagem mais sensorial e intensa, segundo a marca. A campanha é protagonizada por Dua Lipa e assinada por Diana Kunst, reforçando uma estética contemporânea e visualmente impactante. O storytelling aposta numa ideia de liberdade sem restrições, alinhada com o ADN da maison. O frasco, em tons vermelho silvestre pretende ser um elemento distintivo deste perfume.

As escolhas da Shortlist são editorialmente selecionadas pelo ECO Avenida.