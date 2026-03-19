Trabalhadores da OGMA com aumentos mínimos de 60 euros a partir de julho

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) chegou a acordo com a administração da OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal para a atualização da tabela salarial, prevendo aumentos de, pelo menos, 60 euros a partir de 01 de julho.

Em comunicado, o SINTAC adianta que o acordo para a atualização da tabela salarial foi alcançado na terça-feira e prevê duas fases: um aumento já com efeitos a partir de 01 de março e outro com efeitos a 01 de julho.

Deste modo, com efeitos a partir de 01 de março, quem estiver entre o nível 12 e o 15 (atualmente a receber entre 1.062,50 euros e 1.206,50 euros) terá um aumento salarial de 40 euros, enquanto os trabalhadores dos níveis 16 a 24 (atualmente entre 1.270,50 e 2.069,50 euros) terão um aumento de 53,50 euros.

Já os trabalhadores que se situem entre os níveis 25 a 33 da tabela salarial (atualmente a receber entre 2.209,50 euros e 4.253,50 euros) terão um aumento de 67 euros.

Já a partir de 01 de julho haverá um aumento de 20 euros para todos os níveis da tabela salarial.

Deste modo, em termos cumulativos, o acordo alcançado entre o SINTAC e a OGMA assegura um aumento salarial de, pelo menos, 60 euros para todos os trabalhadores, sendo que pode chegar aos 87 euros (para quem está entre o nível 25 e o nível 33).

Privatizada em 2005, 65% da Ogma pertence à Airholding, da fabricante brasileira Embraer, e 35% à idD Portugal Defence (100% do Estado português).