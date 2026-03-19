Três empresas nacionais vão desenvolver primeiro satélite militar europeu de órbita muito baixa

A Agência Europeia de Defesa (AED) fechou um contrato de investigação de 15,65 milhões de euros com um consórcio industrial para o desenvolvimento do primeiro satélite militar europeu de órbita muito baixa. Portugal é um dos cinco países europeus que vai financiar o projeto VLEO-DEF, consórcio no qual estão envolvidas as portuguesas Geosat, Omnidea e o INEGI.

“Os satélites de órbita muito baixa (VLEO – Very Low Earth Orbit) são uma nova capacidade de Observação da Terra. Orbitam a Terra aproximadamente 200 km acima da superfície, o que permite melhorar substancialmente a resolução das imagens, comparativamente com satélites a 500 km de altitude”, começa por explicar Francisco Vilhena da Cunha, CEO Geosat, ao ECO/eRadar.

“Um operador de satélites, como a Geosat (é um dos cinco operadores estabelecidos de satélites de Observação da Terra e um dos dois com satélites óticos), tem de adquirir, analisar e entregar imagens e informação em tempo real, mas também preparar as próximas gerações de satélites a lançar para o Espaço, em particular para o futuro da Constelação do Atlântico”, continua.

“No setor do Espaço, e da observação da Terra em particular, lançar novas capacidades é um processo que ainda requer vários anos e investimentos elevados (dezenas a centenas de milhões de euros). É neste contexto que surge o projeto VLEO para lançar o desenvolvimento a nível europeu de um satélite de órbita muito baixa para observação da Terra. Este projeto vai desenvolver o conceito de operações, a arquitetura do sistema e analisar os principais tradeoffs tecnológicos“, explica o gestor.

A Geosat é um das três entidades portuguesas envolvidas neste projeto que junta cinco Estados-Membros da União — além de Portugal, Espanha, França, Luxemburgo e Eslovénia financiam o projeto — e parte de um consórcio de 17 organizações industriais e de investigação. Liderado pela espanhola Sener, o consórcio tem ainda como participantes a Deimos, a Airbus Defence and Space e a Satlantis, do lado espanhol; bem como a Integrasys, Sparc, List, Rafinex, Emtronix, Gradel e a Gomspace (Luxemburgo); a Exotrail e a Thales Alenia Space (França) e, a Skylabs da Eslovénia, detalha a AED em comunicado.

O apoio do Ministério da Defesa Nacional foi determinante para a participação nacional no projeto e vem validar a relevância desta iniciativa para o desenvolvimento de novas capacidades para a Defesa. Francisco Vilhena da Cunha CEO da Geosat

“A Geosat contribui com a sua experiência no mercado da Defesa, definindo aplicações para fins militares, a arquitetura da missão e do sistema de controlo, e as especificações dos instrumentos. Os desafios impostos às estruturas e à propulsão são extremamente exigentes e é nestas áreas que os outros parceiros nacionais (Omnidea e INEGI) estão a trabalhar“, explica Francisco Vilhena da Cunha, ao ECO/eRadar.

“O apoio do Ministério da Defesa Nacional foi determinante para a participação nacional no projeto e vem validar a relevância desta iniciativa para o desenvolvimento de novas capacidades para a Defesa”, reforça o gestor.

Relevância do projeto para a defesa da Europa

Com duração de 36 meses, o projeto VLEO-DEF irá desenhar o primeiro satélite militar europeu de baixa órbita, entre 250 a 350 km da Terra, permitindo a captura de imagens mais detalhadas, uma vantagem crítica para a recolha de informação, vigilância e missões de reconhecimento. A menor distância também permite uma entrega mais célere aos comandos militares da informação recolhida.

Mas não é um projeto sem desafios. A baixa altitude requer maior propulsão para manter o satélite em órbita, materiais específicos e um novo desenho de satélite, tendo como objetivo final a realização de um voo experimental para testar a tecnologia em órbita, refere a AED.

Este não é, todavia, o primeiro projeto da AED ao nível de satélites em órbita de baixa altitude. Em 2024, a Agência iniciou o projeto EO2VLEO, com a Áustria e a Holanda, para a construção de uma constelação de satélites capaz de orbitar em baixa órbita (LEO) e muito baixa órbita (VLEO), testando a capacidade de manobrar os satélites para essas duas órbitas.

A missão do VLEO-DEF, no entanto, é outra: desenhar um satélite otimizado para operar em baixa órbita e desenvolver as tecnologias necessárias para manter as missões neste ambiente.