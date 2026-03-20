⛽ Combustíveis voltam a disparar. Gasóleo sobe 15 cêntimos e gasolina nove

Os preços dos combustíveis vão voltar a disparar na próxima semana. O diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá registar uma subida de 15 cêntimos e a gasolina nove cêntimos, avança ao ECO a Anarec. Subidas superiores às registadas esta semana, reflexo da escalada dos preços da matéria-prima.

Estas subidas ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Além disso, é necessário esperar pela publicação de uma nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana, tendo em conta o aumento acumulado seria 43,5 cêntimos no diesel e de 23,6 cêntimos na gasolina.

O diesel disparou 9,8 cêntimos esta semana e a gasolina 7,3 cêntimos, apesar do desconto temporário extraordinário de 1,4 cêntimos por litro no gasóleo, que acumulou com os 3,55 cêntimos da semana anterior e de 2,7 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo no valor. Ou seja, a poupança real sentida pelos contribuintes na próxima semana será de 1,8 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina, segundo o Ministério das Finanças.

O Executivo estabeleceu o limiar nos dez cêntimos de subida, para apoiar os combustíveis. De sublinhar que o aumento de dez cêntimos é contabilizado a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz.

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a subir 0,36%, para os 109,04 dólares por barril, e caminham para uma subida semanal de 5%. O barril de Brent passou a fasquia dos 100 dólares na quinta-feira da semana passada, pela primeira vez desde 2022, e lá permanece, desde então. Esta manhã chegou a negociar em queda depois de os principais países europeus e o Japão ofereceram-se para participar nos esforços para garantir a passagem segura dos navios pelo Estreito de Ormuz, que permanece efetivamente encerrado, mas entretanto regressou às subidas com os ataques de retaliação do Irão e novos ataques de Israel ao Irão, contrariando o pedido de Donald Trump.