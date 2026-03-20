430 mil euros por cada jogo do Mundial leva a críticas da TVI

Até ao momento, só a Sport TV e o canal digital LiveMode TV anunciaram a transmissão em Portugal de jogos do Campeonato do Mundo.

A FIFA está a pedir 430 mil euros pela transmissão televisiva de cada jogo do Mundial 2026, tendo rejeitado todas as propostas da TVI para a aquisição dos direitos por serem de menor valor, avançou esta sexta-feira o jornal Expresso (acesso pago).

Pedro Morais Leitão, presidente executivo da Media Capital, em declarações ao semanário, revela que ao longo do último ano “apresentou quatro propostas para compra de jogos do Mundial 2026, em resposta a concursos promovidos por aquela federação internacional”. No entanto, “a FIFA rejeitou todas, alegando não ser suficiente o valor proposto para aquisição dos direitos de transmissão”.

O responsável esclarece ainda que “o valor mínimo pedido pela FIFA no concurso realizado em fevereiro foi de 430 mil euros por jogo, mais do dobro do valor pago pela TVI para transmitir os jogos do Mundial de 2022”.

Quando contactados pelo jornal, a RTP não quis fazer comentários. Já a SIC refere que “ainda se encontra formalmente em negociações para conseguir direitos do Mundial de 2026, pelo que não tem mais nada a acrescentar neste momento”.

Pedro Morais Leitão deixa ainda críticas à Google, dona do Youtube, por “apoiar o arranque da LiveMode no nosso país”. “A FIFA viu neste projeto um bom instrumento para forçar as televisões abertas a aceitar os seus preços irrazoáveis”, critica. O LiveModeTV pertence à LiveMode, dona da CazeTV no Brasil. O canal digital no Youtube anunciou a transmissão dos encontros da seleção nacional.

Além da LiveModeTV, só a Sport TV anunciou que vai transmitir todos os jogos do Campeonato do Mundo. A Dazn não irá transmitir os jogos do Mundial, por não se inserir na sua estratégia, segundo revelou ao Expresso.

Globalmente, a FIFA prevê angariar 3,9 mil milhões de dólares — cerca de 3,4 mil milhões de euros — com os direitos de transmissão do Mundial.