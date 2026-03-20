5 coisas que vão marcar o dia

O Instituto Nacional de Estatística publica esta sexta-feira dados sobre o rendimento e condições de vida com foco em energia e ambiente. O Banco de Portugal divulga a balança de pagamentos. Termina esta sexta o Conselho Europeu, que reuniu os líderes dos Estados-membros em Bruxelas.

INE divulga dados sobre rendimento e condições de vida

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta sexta-feira os dados referentes ao rendimento e condições de vida, com particular enfoque na energia e ambiente. O relatório permite analisar o impacto dos custos energéticos no orçamento das famílias portuguesas e acompanhar a evolução das condições de vida no país.

Como está a balança de pagamentos portuguesa?

O Banco de Portugal (BdP) apresenta os dados da balança de pagamentos, que permitem aferir a evolução das exportações, importações e fluxos de capital, sendo um indicador para avaliar a saúde da economia portuguesa.

Dia decisivo no Conselho Europeu

Termina esta sexta-feira o Conselho Europeu que reuniu os chefes de Estado e de Governo dos membros da União Europeia em Bruxelas. A cimeira tem estado centrada em temas como a segurança e defesa europeias, a competitividade económica e a situação geopolítica internacional. Após o fecho dos trabalhos, os líderes europeus deverão partilhar as conclusões da reunião.

Como estão o comércio internacional e serviços?

O Eurostat, a organização estatística da Comissão Europeia, divulga esta sexta-feira dados do comércio internacional de bens de janeiro de 2026, a balança de pagamentos referentes a esse mesmo período e ainda o índice de volume de produção de serviços relativo a 2025.

Enfermeiros em greve

Convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), os enfermeiros vão estar em greve durante o turno da manhã e da tarde como protesto contra o impedimento à progressão dos enfermeiros, incluindo ainda o pagamento dos retroativos. A conferência de imprensa, em Lisboa, vai acontecer por volta das 12h30, no Hospital S. José, com o presidente do SEP, José Carlos Martins.