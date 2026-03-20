Apenas 48 % dos trabalhadores se sentem felizes no seu emprego, de acordo com o «IV Inquérito Mundial sobre a Felicidade no Trabalho»

98% consideram que o seu emprego deveria torná-los felizes, mas apenas 48% afirmam sentir essa felicidade no seu dia-a-dia profissional, segundo indica o estudo elaborado pela Fundação Mundial da Felicidade em colaboração com a Happyforce e a Universidade de Málaga, que analisa milhares de respostas de profissionais de diferentes países e oferece um panorama global do bem-estar no trabalho.

No âmbito do Dia Internacional da Felicidade proclamado pelas Nações Unidas, o Festival Mundial da Felicidade coloca o bem-estar no trabalho no centro do debate com os resultados da «IV Pesquisa Mundial sobre a Felicidade no Trabalho».

O relatório, apresentado no âmbito do Festival Mundial da Felicidade, que decorre até este domingo em Las Rozas (Madrid), revela uma discrepância significativa entre as expectativas dos trabalhadores e a sua experiência real. Entre as suas principais conclusões, o estudo salienta que fatores como a qualidade da liderança, o sentido de propósito, a autonomia profissional ou a cultura organizacional têm um impacto decisivo na perceção de felicidade dos trabalhadores.

O relatório confirma, além disso, que o bem-estar no trabalho influencia diretamente a produtividade, o compromisso, a inovação e a retenção de talentos, o que consolida a felicidade no trabalho como um fator estratégico para a sustentabilidade das organizações.

PRÉMIOS

O Festival Mundial da Felicidade celebrou também ontem à noite a cerimónia de entrega dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações, uma iniciativa que reconhece as empresas que integram o bem-estar das pessoas como eixo estrutural do seu modelo de gestão.

Os prémios na categoria de Trajetória mais consolidada em Bem-estar, em reconhecimento ao seu compromisso com a construção de ambientes de trabalho mais saudáveis, sustentáveis e centrados nas pessoas, foram atribuídos à Ferrovial e à Alfasigma. Os prémios distinguiram também o Caixabank e a Mondo Ibérica, na categoria de Maior Impacto no Bem-estar das Pessoas, em reconhecimento às melhorias reais e mensuráveis na vida das pessoas dentro da empresa.

Durante a gala, apresentada pelo comunicador e fundador da Emisora da Felicidade, Juanma Ortega, foram também atribuídos o Prémio do Público, à B3B, e o Prémio Interno da Fundação Mundial da Felicidade, que foi para María Marshall-Clarke, pela sua capacidade única de unir visão e ação. Ela não só impulsiona projetos, como cria espaços onde as pessoas crescem, sentem-se ouvidas e conectadas a um propósito maior.

O diretor-geral da Fundação Mundial da Felicidade, Raúl Varela, destacou durante a cerimónia a importância que o bem-estar corporativo está a adquirir no mundo empresarial: «A resposta que estes prémios têm tido confirma que o bem-estar corporativo deixou de ser um discurso idealista para se situar claramente na agenda estratégica das organizações. Cada vez mais empresas compreendem que cuidar das pessoas não é apenas uma questão ética, mas também uma decisão inteligente para construir empresas mais competitivas e sustentáveis».

A presidente do júri dos Prémios FMF para o Bem-estar nas Organizações, María Marshall-Clarke, sublinhou o nível das candidaturas recebidas: «A qualidade dos projetos que recebemos foi extraordinária. Muitas organizações estão a desenvolver iniciativas muito sólidas para integrar o bem-estar na sua cultura e na sua estratégia, o que confirma que estamos perante uma verdadeira transformação na forma de entender a liderança empresarial”.

DIA DA FELICIDADE

O Dia Internacional da Felicidade, proclamado pelas Nações Unidas em 2012, coloca, todos os dias 20 de março, o bem-estar no centro do debate global sobre o desenvolvimento humano. Neste contexto, o Festival Mundial da Felicidade dedica a sua programação a analisar como integrar o bem-estar em áreas-chave como a saúde mental, a liderança, o desenvolvimento pessoal e a cultura organizacional, ligando evidência, reflexão e experiência aplicada.

A segunda jornada do Festival culminará hoje com a intervenção de Luis Gallardo, fundador da Fundação Mundial da Felicidade, que apresentará os fundamentos do paradigma que orienta a organização, centrado na integração do bem-estar, da consciência e da dignidade humana como pilares do progresso.

Durante a sua conferência, Gallardo abordará o conceito de Happytalism, um modelo que propõe colocar o bem-estar no centro das decisões económicas, empresariais e sociais como condição para construir sociedades mais prósperas, sustentáveis e humanas.

Todas as sessões do Festival podem ser acompanhadas em direto através da Adio.fm, emissora oficial do evento.