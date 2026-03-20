Ator norte-americano Chuck Norris morre aos 86 anos

O ator norte-americano Chuck Norris, conhecido pelos múltiplos filmes de artes marciais que protagonizou ao longo de décadas e por encarnar o ranger Cordell Walker numa série televisiva, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, anunciou a família.

“Para o mundo, foi um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, foi um marido dedicado, um pai e avô carinhoso, um irmão incrível e o coração da nossa família. Viveu a sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável para com as pessoas que amava”, pode ler-se no comunicado publicado nas contas oficiais do ator nas redes sociais.

Norris tinha sido hospitalizado no Hawai, na quinta-feira.

Carlos Ray Norris nasceu em Ryan, no estado norte-americano do Oklahoma, em 10 de março de 1940, e cedo na vida começou a praticar artes marciais, acumulando cinturões negros em várias modalidades: judo, jiu-jitsu, karaté, taekwondo, tang soo do e chun kuk do, segundo a contagem da publicação Variety.

Depois de um par de créditos no cinema e na televisão, o início da carreira cinematográfica em pleno deu-se num trabalho de Bruce Lee, “A Fúria do Dragão”, também protagonizado pelo histórico ator, seguindo-se dezenas de títulos de ação em que pôde exibir os dotes como especialista em artes marciais, desde “Força Delta” a “Desaparecido em Combate”.

Mais tarde, entrou em comédias como “Uma Questão de… Bolas” e fez parte do elenco do segundo título de “Os Mercenários”, que juntou várias estrelas do cinema ligado à ação no mesmo conjunto de filmes.

Ativista político nas últimas décadas dedicado a causas conservadoras, chegou a dizer que a reeleição de Barack Obama para a Presidência dos Estados Unidos, em 2012, traria “1.000 anos de escuridão”.