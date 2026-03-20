Brasil ‘samba’ com recorde de turistas portugueses no arranque do ano

Mais de 67 mil portugueses visitaram o Brasil nos dois primeiros meses do ano, o máximo alguma vez registado impulsionado pelo carnaval, que este ano se celebrou em fevereiro.

Foi o “melhor 1.º bimestre da história”, disse à Lusa a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Ao todo, entre janeiro e fevereiro, 67.819 portugueses visitaram o Brasil.

Este número representa um aumento de 29,7% em relação aos 52.290 portugueses que decidiram passar férias no Brasil nos dois primeiros meses de 2025.

De acordo com a Embratur, os portugueses foram a sexta nacionalidade que mais visitou o Brasil nos dois meses, ultrapassando a França.

O Brasil recebeu mais de 2,6 milhões de turistas internacionais nos primeiros dois meses de 2026, o segundo melhor resultado da história.

Só na semana do carnaval, em fevereiro, “o país recebeu 300 mil visitantes estrangeiros, um crescimento de 17% em relação a 2025”, indicou a Embratur.

“O volume representa cerca de 30% de toda a movimentação internacional de um mês inteiro concentrada em apenas sete dias, e o Rio de Janeiro é um dos estados chave para essa marca”, segundo a agência brasileira.

“O Rio de Janeiro é uma grande vitrine do nosso país e o crescimento de 18,5% em fevereiro mostra que o mundo está reencontrando o Brasil através da Cidade Maravilhosa. Esse resultado não é isolado; ele consolida a trajetória recorde que construímos em 2025 e mostra que estamos mantendo o nosso turismo internacional em patamar elevado”, enfatizou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo,

A receita gerada pelos turistas internacionais durante o Carnaval de 2026 alcançou quase 186 milhões de dólares (160 milhões de euros) em todo o Brasil.