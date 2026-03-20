Equipa da Universidade de Coimbra vence concurso de literacia financeira do Banco de Portugal

A equipa Capital Minds, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, venceu a final nacional da 2.ª edição do concurso “O Meu Futuro Financeiro”, uma iniciativa do Banco de Portugal e da CFA Society Portugal que reuniu 200 equipas, compostas por mais de 700 alunos de 48 instituições de ensino superior.

“A literacia financeira é hoje mais importante que nunca”, afirmou o governador do Banco de Portugal, no anúncio dos vencedores do concurso, que decorreu esta sexta-feira na filial do Banco de Portugal, no Porto. Álvaro Santos Pereira reforçou ainda que “promover a literacia financeira é um compromisso estratégico” da instituição.

“O nosso objetivo é contribuir para que os cidadãos tenham mais informação e capacitação, mais ferramentas e maior capacidade para gerir as suas finanças de forma responsável”, acrescentou o Governador do Banco de Portugal.

O nosso objetivo é contribuir para que os cidadãos tenham mais informação e capacitação, mais ferramentas e maior capacidade para gerir as suas finanças de forma responsável. Álvaro Santos Pereira Governador do Banco de Portugal

Marcos Ribeiro, presidente da CFA Society Portugal, afirmou que “ao longo desta edição houve uma grande entrega à causa da literacia financeira por parte dos estudantes universitários, que abordaram o tema de forma muito profunda e criativa”, sublinhando que a “literacia financeira toca a todos, independentemente das áreas de saber que frequentam na universidade”.

Com o objetivo de promover a literacia financeira, Álvaro Santos Pereira aproveitou para lembrar que o Banco de Portugal e a RTP vão lançar “O segredo dos números”, a partir de 23 de março, um espaço televisivo com episódios diários para promover a literacia económica, financeira e estatística dos cidadãos portugueses.

O primeiro lugar foi atribuído à equipa Capital Minds, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que vai receber um prémio pecuniário e será convidada a passar um dia no Banco de Portugal para conhecer o trabalho desenvolvido na promoção da literacia financeira. A equipa terá ainda a oportunidade de gravar um videocast para partilhar a experiência no concurso e a sua visão sobre o tema.





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O segundo lugar foi conquistado pela equipa Grupo 3, da Católica Lisbon School of Business and Economics, enquanto o terceiro lugar foi atribuído à equipa Smart Hub, do Instituto Superior de Gestão.

Foram ainda atribuídas menções honrosas às equipas “Os Invencíveis”, da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do Instituto Politécnico de Santarém, e “SEntInnov”, do Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa. Esta distinção reconhece a elevada qualidade do trabalho desenvolvido por equipas cujos elementos pertencem a áreas de formação não relacionadas com Economia, Finanças ou Gestão.

A terminar, o governador deixou um conselho aos estudantes universitários: “o desenvolvimento de competências financeiras desde cedo permite tomar decisões mais informadas”.