A ministra da Energia e do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, indica que o Governo tem “um conjunto de medidas a serem preparadas e quantificadas” para proteger as famílias, na sequência da subida de preços da energia que se tem verificado na sequência da guerra no Irão. E revelou que “estamos a ficar perto” do cenário de crise energética, que justificaria a aplicação dessas novas medidas.

“Nós estamos a ficar perto dos critérios para declarar crise energética“, afirmou Maria da Graça Carvalho. Chegando a esse ponto, o Governo terá “um conjunto de medidas que estão a ser todas elas analisadas e quantificadas de como podemos proteger as famílias e também as empresas”, disse. A aplicação de medidas vai depender da evolução dos preços.

Para a ministra, uma vez que o país tem uma elevada penetração de renováveis, o “maior problema” está no gasóleo, que aumenta mais que a gasolina, por a refinação estar muito concentrada no Médio Oriente, mas também no gás, muito usado nas casas e pela indústria.

Sobre as medidas avançadas pela Agência Internacional de Energia, que se focam na redução de consumo, a líder da tutela afirma que ainda não estão em cima da mesa, já que “algumas dessas medidas têm um impacto também depois de retorno na economia”. Contudo, “há um programa de poupança energética que nós temos preparado, caso venha a ser necessário”, indica.

Esta quinta-feira, no rescaldo do Conselho de Ministros, o Governo aprovou legislação que permite limitar os preços da eletricidade para consumidores domésticos e empresas, caso um cenário de crise energética se venha a materializar. Contudo, o ministro da presidência, António Leitão Amaro, afirmou na altura que “ainda estamos longe, neste momento, de falarmos desse limiar”.

O IVA nos combustíveis, eletricidade e gás natural vai baixar em Espanha de 21% para 10%, ao abrigo de um pacote de “redução drástica da fiscalidade energética” para responder ao impacto da guerra no Médio Oriente, anunciou Pedro Sánchez nesta sexta-feira.