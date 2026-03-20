Estas são as melhores empresas para trabalhar em 2026

Num contexto económico marcado pela incerteza e pela necessidade de adaptação constante, há empresas que se destacam não apenas pelos resultados, mas pela forma como colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Os dados confirmam-no: as organizações reconhecidas como Melhores Lugares Para Trabalhar apresentam um desempenho significativamente superior ao restante mercado.

Estas empresas registam um crescimento de receita cinco vezes superior – 9,5% face a 1,9% do PIB -, evidenciando uma ligação direta entre cultura organizacional e performance financeira. Também se destacam na atração de talento, com uma capacidade de recrutamento quatro vezes superior: aumentaram os seus quadros em 16%, enquanto o restante mercado cresceu apenas 3,7%.

Mas é ao nível da agilidade organizacional que a diferença se torna mais evidente. Nos Melhores Lugares Para Trabalhar, 91% dos colaboradores afirma dar o seu melhor diariamente, comparando com 57% no restante mercado.

É neste contexto que o ranking da Great Place to Work volta a destacar as empresas que, em Portugal, estão a redefinir o que significa trabalhar bem.

As melhores empresas para trabalhar em Portugal

De acordo com o ranking apresentado, estas são as empresas que lideram nas diferentes categorias:

Menos de 50 colaboradores

1.º lugar: Só Barroso

2.º lugar: Idea Spaces

3.º lugar: Wire IT

Entre 51 e 100 colaboradores

1.º lugar: Swiss Post IT Campus

2.º lugar: Bresimar Automação

3.º lugar: JTA – The Data Scientists

Entre 101 e 200 colaboradores

1.º lugar: AbbVie

2.º lugar: Hilti

3.º lugar: CA Seguros



Entre 201 e 500 colaboradores

1.º lugar: InterContinental Lisbon

2.º lugar: Mind Source

3.º lugar: Siemens Healthineers



Mais de 500 colaboradores

1.º lugar: Allianz

2.º lugar: Cisco

3.º lugar: Verisure

