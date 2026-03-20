BRANDS' TRABALHO Estas são as melhores empresas para trabalhar em 2026
Com mais crescimento, talento e agilidade, estas são as organizações que lideram o ranking Great Place to Work em Portugal.
Num contexto económico marcado pela incerteza e pela necessidade de adaptação constante, há empresas que se destacam não apenas pelos resultados, mas pela forma como colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Os dados confirmam-no: as organizações reconhecidas como Melhores Lugares Para Trabalhar apresentam um desempenho significativamente superior ao restante mercado.
Estas empresas registam um crescimento de receita cinco vezes superior – 9,5% face a 1,9% do PIB -, evidenciando uma ligação direta entre cultura organizacional e performance financeira. Também se destacam na atração de talento, com uma capacidade de recrutamento quatro vezes superior: aumentaram os seus quadros em 16%, enquanto o restante mercado cresceu apenas 3,7%.
Mas é ao nível da agilidade organizacional que a diferença se torna mais evidente. Nos Melhores Lugares Para Trabalhar, 91% dos colaboradores afirma dar o seu melhor diariamente, comparando com 57% no restante mercado.
É neste contexto que o ranking da Great Place to Work volta a destacar as empresas que, em Portugal, estão a redefinir o que significa trabalhar bem.
As melhores empresas para trabalhar em Portugal
De acordo com o ranking apresentado, estas são as empresas que lideram nas diferentes categorias:
Menos de 50 colaboradores
1.º lugar: Só Barroso
2.º lugar: Idea Spaces
3.º lugar: Wire IT
Entre 51 e 100 colaboradores
1.º lugar: Swiss Post IT Campus
2.º lugar: Bresimar Automação
3.º lugar: JTA – The Data Scientists
Entre 101 e 200 colaboradores
1.º lugar: AbbVie
2.º lugar: Hilti
3.º lugar: CA Seguros
Entre 201 e 500 colaboradores
1.º lugar: InterContinental Lisbon
2.º lugar: Mind Source
3.º lugar: Siemens Healthineers
Mais de 500 colaboradores
1.º lugar: Allianz
2.º lugar: Cisco
3.º lugar: Verisure
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Estas são as melhores empresas para trabalhar em 2026
{{ noCommentsLabel }}