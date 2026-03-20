Estudo revela que os hospitais sob concessão administrativa obtêm resultados comparáveis ou superiores aos dos hospitais sob gestão direta

Um estudo publicado na revista científica internacional «Healthcare» conclui que os hospitais públicos de Madrid geridos através de um modelo de concessão administrativa e baseados em cuidados de saúde orientados para o valor (Value-Based Healthcare, VBHC) apresentam indicadores de eficiência e resultados clínicos comparáveis ou superiores aos dos hospitais de gestão direta.

A investigação analisa o desempenho de três hospitais da rede pública madrilena geridos através de concessão administrativa (Hospital Universitário Geral de Villalba, Hospital Universitário Rey Juan Carlos e Hospital Universitário Infanta Elena) e compara-o com treze hospitais de baixa e média complexidade geridos diretamente pela administração. A análise utiliza exclusivamente dados oficiais provenientes da auditoria de 2024 do Serviço de Saúde de Madrid (Sermas), num contexto de cobertura universal e custo zero para os doentes.

O estudo recorda que o sistema de saúde espanhol garante cuidados universais sem copagamento para cidadãos e residentes, tanto em hospitais de gestão direta como nos de gestão concessionária. Na Comunidade de Madrid, o Sermas conta com 34 hospitais públicos, dos quais 6 são de baixa complexidade e 12 de complexidade média, e desde 2011 está em vigor o Mandato de Livre Escolha, que permite a qualquer cidadão escolher o hospital e o centro de cuidados primários sem restrições de área de referência.

Neste contexto, os hospitais concessionados analisados fazem parte da rede pública, mantêm a titularidade pública e estão sujeitos ao mesmo quadro de financiamento, carteira de serviços e padrões de assistência que os restantes centros, diferenciando-se apenas no modelo de gestão operacional.

SEGURANÇA DO PACIENTE

A análise baseia-se em 7,68 milhões de episódios de assistência registados em 2024 no sistema de Madrid, dos quais 1,74 milhões (22,7%) correspondem aos hospitais incluídos no estudo. Uma das conclusões mais relevantes é que os hospitais geridos através de concessão atendem pacientes mais complexos: o índice de complexidade dos pacientes (case-mix) é de 1,06 contra 0,88 nos hospitais de gestão pública direta, uma diferença estatisticamente significativa.

Apesar desta maior complexidade, o estudo não constata qualquer deterioração na qualidade dos cuidados prestados pelos hospitais concessionados. Pelo contrário, observam-se diferenças favoráveis em indicadores-chave de segurança do doente e prática clínica.

No âmbito da segurança do paciente, o estudo identifica uma diferença significativa nas infeções nosocomiais, consideradas um dos principais indicadores de qualidade hospitalar. As infeções associadas aos cuidados de saúde são aproximadamente 36% inferiores nos hospitais geridos através de externalização baseada no valor.

As infeções nosocomiais estão diretamente associadas a piores resultados clínicos, internamentos mais prolongados e custos de saúde mais elevados, pelo que a sua redução tem um impacto direto na qualidade de vida dos doentes e na sustentabilidade do sistema.

O estudo analisa também a percentagem de cesarianas realizadas em gravidezes de baixo risco, um indicador utilizado internacionalmente para avaliar a adequação das intervenções. Neste caso, observa-se uma redução de 16,6% nas cesarianas potencialmente evitáveis nos hospitais com gestão externalizada.

As complicações médicas e cirúrgicas intra-hospitalares não apresentam diferenças significativas entre os dois modelos de gestão, apesar da maior complexidade dos doentes atendidos nos centros concessionados.

EFICIÊNCIA E RECURSOS

No capítulo da eficiência, o estudo examina variáveis de atividade, utilização de recursos e organização hospitalar. Os resultados apontam para uma duração média de internamento 15,3% inferior nos hospitais geridos através de concessão administrativa, bem como uma duração média ajustada pela complexidade abaixo do esperado nos três hospitais externalizados, enquanto dez dos hospitais públicos analisados apresentam durações superiores às previstas.

As internações hospitalares mais curtas costumam estar associadas a uma maior eficiência operacional, menor risco de complicações e melhor capacidade de gestão da procura de cuidados de saúde, desde que não sejam acompanhadas de piores resultados clínicos. Neste caso, a redução da duração da internação ocorre mantendo níveis de qualidade e segurança equivalentes ou superiores, de acordo com os indicadores analisados.

O estudo aponta também para custos mais baixos por processo de assistência em alguns casos nos hospitais concessionados, embora os autores alertem que estas comparações devem ser interpretadas com cautela devido às diferenças estruturais entre os centros.

NÍVEL DE SATISFAÇÃO

A investigação incorpora indicadores de experiência do paciente provenientes dos inquéritos de satisfação do próprio sistema madrileno.

Os resultados mostram um aumento de 4,6% na satisfação global nos hospitais de gestão indireta e um aumento de 4,3% na intenção de recomendar esses hospitais.

Além disso, o exercício do direito de livre escolha revela uma clara preferência dos cidadãos por esses centros: os hospitais concessionados foram escolhidos voluntariamente por 23 750 pacientes, contra 3606 do grupo de controlo.

A análise sublinha que o modelo de concessão não implica a privatização do sistema de saúde, uma vez que os hospitais continuam a ser de propriedade pública, integrados na rede do SERMAS e sujeitos à regulamentação e supervisão da administração. A gestão é adjudicada através de concurso público por um período determinado, com o objetivo de introduzir incentivos à eficiência, enquanto a autoridade sanitária mantém o controlo sobre o financiamento, a carteira de serviços e os padrões de qualidade.

O estudo evidencia que a introdução de modelos de gestão alternativos não implica necessariamente uma redução da qualidade do serviço, desde que exista um quadro regulamentar adequado e mecanismos de supervisão pública. Salienta ainda que existem modelos semelhantes de colaboração público-privada noutros países europeus e que a sua avaliação deve basear-se em resultados mensuráveis — qualidade, segurança, eficiência e experiência do doente — e não apenas em posições ideológicas.

Apesar dos resultados favoráveis observados, o estudo salienta que a literatura científica sobre a colaboração público-privada na saúde continua a ser limitada em Espanha e apela a mais avaliações independentes e a que as decisões sobre o futuro dos modelos de gestão da saúde se baseiem em evidências empíricas e análises comparativas, com o objetivo de garantir a sustentabilidade e a qualidade do sistema de saúde público.