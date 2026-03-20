Faculdade de Engenharia do Porto abre portas a mais de 1.500 alunos do ensino secundário

São esperados mais de 1.500 alunos do 11.º e 12.º anos de várias escolas do país em mais uma semana da profissão da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que acontece de 24 a 26 de março. Os estudantes terão a oportunidade de conhecer de perto a oferta formativa e saídas profissionais dos vários cursos desta universidade.

A “Semana Profissão: Engenharia” é uma iniciativa da Unidade de Captação e Cooperação Académica (COOP) da FEUP, em colaboração com os departamentos, laboratórios de investigação e núcleos estudantis. “O contacto que os alunos têm com os estudantes, investigadores e docentes é primordial, dando uma sensação mais realista de como será o seu futuro na Faculdade”, refere a Faculdade num comunicado.

Provenientes de várias escolas nos distritos do Porto, Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Leiria, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, os alunos terão à disposição uma centena de atividades. Terão a oportunidade de entrar em contacto com as várias áreas ministradas nesta faculdade: informática, aeroespacial, eletrotécnica, civil, química, mecânica, materiais ou ambiente.

Uma das grandes novidades desta edição é a feira de núcleos e associações, que contará com a participação de 16 grupos estudantis, incluindo equipas de competição que vão expor os seus protótipos.