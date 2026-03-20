Guerra no Irão põe Governo à prova e dá munições à oposição

A escalada do conflito no Irão está a provocar efeitos que vão além da geopolítica e começam a refletir-se também no debate político português. Apesar de os especialistas não identificarem vencedores claros entre os partidos, alertam que o impacto económico da guerra, sobretudo através da subida dos preços da energia e do aumento do custo de vida, pode vir a traduzir-se em desgaste para o Governo e abrir espaço político para a oposição.

Para André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, a atual crise internacional coloca os principais partidos portugueses numa posição relativamente semelhante, o que dificulta a existência de ganhos políticos evidentes.

“Não é claro que haja vencedores ou perdedores claros”, afirma o politólogo, sublinhando que as principais forças partidárias — Aliança Democrática, Chega, Partido Socialista e Iniciativa Liberal — partilham posições favoráveis à NATO.

Essa convergência coloca todos estes partidos “numa situação algo delicada face à política externa dos EUA”, ainda que se trate de “dificuldades comuns” a praticamente todo o espetro político moderado, segundo o académico.

Na sua leitura, apenas os partidos mais críticos da NATO poderiam, teoricamente, retirar algum proveito político do descontentamento face ao conflito. No entanto, esse espaço é limitado. “Os partidos da esquerda radical e extrema-esquerda hostis à NATO poderiam em teoria capitalizar com descontentamento face à guerra”, refere, acrescentando que existe também um risco político evidente: “Serem percecionados como pró-regime iraniano também não é positivo”.

A análise é parcialmente partilhada por Sílvia Mangerona, investigadora e professora universitária, que destaca sobretudo as consequências económicas da guerra.

O Governo português, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, já assegurou que Portugal não se envolverá diretamente no conflito no Médio Oriente, defendendo uma solução diplomática para ultrapassar o bloqueio à navegação no estreito de Ormuz, segundo a politóloga.

Ainda assim, considera inevitável que a instabilidade internacional tenha repercussões económicas. “Estes esforços são bem-vindos, mas ainda assim será impossível evitar o impacto na economia europeia. Portugal não é exceção”, afirma.

A investigadora e professora universitária sublinha que o efeito mais imediato deverá sentir-se nos preços da energia. “A guerra do Irão penaliza diretamente a economia portuguesa. O efeito mais visível é o aumento do preço do petróleo e, consequentemente, o aumento dos preços dos bens essenciais”, explica.

Do ponto de vista económico, conclui, ninguém sai beneficiado. “Se em termos económicos ninguém ganha com esta instabilidade internacional, do ponto de vista político pode crescer a margem de descontentamento social”, afirma, acrescentando que esse contexto pode “amplificar o espaço permeável ao discurso polarizado e mais extremista”.

Avaliação do Governo dependerá da resposta à crise

Também Bruno Ferreira Costa, professor de Ciência Política da Universidade da Beira Interior, considera que os efeitos políticos dependerão sobretudo do impacto económico do conflito e da capacidade de resposta do Executivo.

Apesar da intensa cobertura mediática da guerra, o académico sublinha que existe em Portugal um “tradicional afastamento de parte significativa da população” em relação a conflitos internacionais. Esse distanciamento explica, segundo o politólogo, porque o tema ainda tem tido pouco peso na agenda política interna.

“Mesmo partidos que apresentam posições mais vocais contra a intervenção, como o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, têm tido dificuldades de tornar este tema num tópico de agenda partidária nacional”, observa.

Ainda assim, admite que a guerra pode ter consequências políticas indiretas, sobretudo se agravar a inflação ou o custo de vida. “Os ganhos e as perdas eventuais podem estar associados aos efeitos que o conflito tem, nomeadamente no circuito de preços em bens e serviços essenciais”, explica.

Nesse cenário, acrescenta, a pressão tenderá a recair sobre o Executivo. “Perante a escalada de preços no contexto internacional, o que iremos assistir é a uma avaliação dos portugueses sobre a reação do Governo e as políticas adotadas para mitigar esse efeito”, afirma. Caso a situação económica e social se degrade, isso poderá permitir “aos partidos da oposição sinalizar a fragilidade do governo em atuar perante cenários de crise”.

Crises podem favorecer a oposição

Para Sílvia Mangerona, as crises económicas e sociais tendem historicamente a reforçar a capacidade de intervenção política da oposição.

“Os cenários de crise favorecem o trabalho da oposição, que habitualmente ganha trunfos com o descontentamento da população”, afirma. Se a situação económica se agravar, prevê, é expectável que os partidos da oposição se tornem “mais vocais na exigência de respostas por parte do Executivo”.

Nesse contexto, a perda de poder de compra poderá tornar-se um dos principais argumentos políticos contra o Governo. “O trunfo da oposição pode ser a perda do poder de compra e a insatisfação das famílias e das empresas”, explica.

Guerra dificilmente será fator decisivo em eleições

Apesar do impacto da crise internacional, os politólogos consideram improvável que a guerra no Irão, por si só, se transforme num fator determinante para eventuais eleições legislativas antecipadas em 2027.

Para André Azevedo Alves, o contexto político português atual aponta precisamente no sentido oposto. “Depois da sucessão recente de eleições legislativas, creio que o eleitorado está francamente saturado de eleições antecipadas”, afirma.

Nesse sentido, o académico considera que deverá existir uma tendência institucional para evitar novas eleições antes do fim da legislatura, algo que já foi sinalizado pelo Presidente da República, António José Seguro.

Sílvia Mangerona concorda que o chefe de Estado desempenha aqui um papel relevante na estabilidade política. Ao comprometer-se com a intenção de manter a legislatura até ao fim, sustenta, o Presidente “deu força e fôlego ao Governo” liderado por Luís Montenegro.

Presidente chamado a preservar consensos

No plano institucional, os especialistas defendem que o Presidente da República deverá assumir sobretudo um papel moderador e de garante da estabilidade.

Para André Azevedo Alves, cabe ao Chefe de Estado “tentar preservar consensos fundamentais na política externa portuguesa”, ao mesmo tempo que cria condições para que a estabilidade política interna se mantenha.

Sílvia Mangerona recorda que o sistema político português atribui ao Presidente a função de garantir o regular funcionamento das instituições e o cumprimento da Constituição, o que torna o seu papel particularmente visível em momentos de crise.

Já Bruno Ferreira Costa admite que o Chefe de Estado poderá também intervir através de sinais institucionais, como a convocação do Conselho de Estado, a escolha de assessores especializados em política externa ou declarações públicas que reforcem a importância da diplomacia.

Ainda assim, o politólogo não antecipa uma postura de confronto institucional. Pelo contrário, considera provável que o Presidente privilegie uma atuação discreta e coordenada com o Governo, sinalizando as suas preocupações sobretudo nas reuniões regulares com o primeiro-ministro.