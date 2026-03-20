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Happy Brands transforma o seu “H” num sorriso

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No ano em que celebra o seu 17º aniversário, a agência escolheu o Dia Internacional da Felicidade para renovar a sua imagem.

A agência Happy Brands celebra os 17 anos com um rebrandingHappy Brands

A Happy Brands apresenta uma entidade renovada e um reposicionamento de marca, no ano em que celebra 17 anos no mercado. A imagem revelada no Dia Internacional da Felicidade, que se comemora esta sexta-feira, pega no H do nome e expande, de forma a dar lugar “a um sorriso plural, de forte expressividade e simbolismo”, explica a agência, em comunicado. É também estreado um novo website.

Tiago Charrua, CEO da Happy Brands, considera que este foi o momento certo para este rebranding porque “o início do ano de 2026 marcou um novo ciclo da empresa, com a entrada de novos clientes, com o reforço da equipa em todos os departamentos e com a mudança do escritório para um novo espaço, mais moderno”.

“Todas estas mudanças refletem o ADN da Happy Brands, uma agência inconformada, sempre numa procura constante por novas soluções e abordagens. Num mercado tão competitivo é essencial estarmos sempre um passo à frente, e essa é a única forma de conseguirmos crescer. Por isso mesmo considerámos relevante refletir todas estas mudanças numa reformulação da nossa identidade”, concretiza o responsável.

Por sua vez, Filipa Alves, diretora criativa da agência, explica o conceito criativo por trás. “A ideia nasce de um insight muito claro. A vida é feita do encontro entre dois polos. Duas forças opostas ou complementares — no trabalho e na vida pessoal, na família e amigos, na ação e na contemplação. É nesse equilíbrio que surge a felicidade”, destaca.

Em criatividade acontece o mesmo. A felicidade constrói-se na relação entre clientes, projetos, equipa e público. E deve estar presente em tudo o que fazemos. Olhar para cada projeto com esse entusiasmo, é uma escolha e acima de tudo o que no diferencia. Ser Happy, será sempre a melhor ideia”, conclui.

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