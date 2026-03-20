ISDIN e a Fundação Generation España unem-se para promover o talento intergeracional e a inclusão no mercado de trabalho

A ISDIN e a Fundação Generation España, uma organização sem fins lucrativos que faz parte de uma rede global dedicada a apoiar aqueles que enfrentam maiores barreiras no acesso ao emprego, uniram-se num evento para fomentar o talento intergeracional e promover a empregabilidade e a inclusão laboral.

O encontro, realizado na Casa ISDIN, reuniu uma comunidade de líderes empresariais e diretores de RH para abordar temas como a importância de contar com equipas intergeracionais e os desafios de recrutamento que enfrentam as pessoas com mais de 45 anos.

Mais concretamente, foram analisados alguns dos desafios que afetam estes profissionais de meia-idade num mercado de trabalho marcado pela incorporação de novas tecnologias, como a inteligência artificial. De acordo com dados da Fundação Generation, apesar de 89% dos empregadores afirmarem que o desempenho dos trabalhadores seniores nas suas equipas é igual ou superior ao dos seus colegas mais jovens, apenas 33% considerariam contratar uma pessoa com mais de 55 anos para um cargo que implique a utilização de IA. Esta discrepância evidencia a persistência de estereótipos sobre a adaptação tecnológica dos talentos seniores e a necessidade de promover uma cultura empresarial mais inclusiva.

Com este evento, a ISDIN reforça o seu compromisso com a promoção do bem-estar das pessoas e da sociedade, criando espaços de reflexão e diálogo que contribuam para impulsionar o talento e o desenvolvimento profissional em todas as fases da vida profissional. Por seu lado, a Generation España apresentou dados que demonstram a importância de promover um ambiente de trabalho favorável, baseado na igualdade de oportunidades.

O evento contou com uma mesa redonda na qual participaram Estela de la Cruz, Diretora Geral da Generation España, e Aurea Benito, Vice-presidente da AEDRH e Diretora de People na ISDIN. «Estamos empenhados numa cultura em que cada profissional se possa sentir acompanhado ao longo de todo o seu desenvolvimento profissional. Acreditamos na importância de criar um ambiente inclusivo e diversificado, baseado na igualdade de condições», destaca Benito. Por sua vez, Estela de la Cruz afirma que «o talento não tem idade e está em todo o lado, mas as oportunidades nem sempre chegam a todas as pessoas. Por isso, na Generation dedicamo-nos a criá-las para que pessoas de todas as idades, géneros e origens possam desenvolver-se e mostrar tudo o que têm para oferecer».

A ISDIN destacou o seu compromisso com a promoção do desenvolvimento profissional. Recentemente, o laboratório foi reconhecido, pelo oitavo ano consecutivo, com a certificação Top Employer, que atesta a excelência nas suas políticas de bem-estar e a qualidade das suas condições de trabalho.

Neste sentido, a empresa possui também o Selo de Empresa Dermosaludável, um reconhecimento do seu compromisso com os cuidados dermatológicos dos seus colaboradores, promovendo iniciativas que incentivam o bem-estar e os bons hábitos no ambiente de trabalho.