Ataque ao Irão

Direto Israel lança novos ataques ao Irão e contraria Trump

  • ECO
  • 7:30

Guerra no Irão ameaça preços dos alimentos frescos. Kuwait anuncia novos ataques iranianos a refinaria de petróleo.

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