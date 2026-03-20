João Bento vai ser chairman da Altri

João Bento, que no início deste ano anunciou que não vai continuar à frente dos CTT após o final do atual mandato, em abril, vai ser chairman da Altri, avança o Jornal Económico. Apesar da posição de liderança, este é um cargo não executivo, pelo que o gestor mantém a decisão de terminar funções executivas aos 65 anos. Substituirá Alberto de Castro, cujo mandato também terminou em 2025.

A próxima assembleia geral da papeleira, na qual serão votados os órgãos sociais para o próximo mandato, está agendada para 28 de abril, estando previsto que José Pina continue como CEO. Dois dias depois, será a próxima assembleia geral anual da empresa de correios, que vai votar a substituição de João Bento por Guy Pacheco, atual administrador financeiro.

O ainda CEO dos CTT chega à Altri numa altura em que a empresa enfrenta uma quebra nos lucros. Em 2025, a papeleira obteve um resultado líquido de 21,4 milhões de euros, menos 80,1% face ao ano anterior. Mesmo as receitas totais caíram a dois dígitos (-17,8%), totalizando 702,8 milhões de euros, cenário idêntico ao do EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que recuou 56,9%, para 94,1 milhões de euros, correspondendo a uma margem EBITDA de 13,4%.