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João Bento vai ser chairman da Altri

  • ECO
  • 12:00
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O ainda CEO dos CTT, que deixa o cargo em abril após completar 65 anos, vai presidir o conselho de administração da papeleira, uma posição não executiva.

João Bento, que no início deste ano anunciou que não vai continuar à frente dos CTT após o final do atual mandato, em abril, vai ser chairman da Altri, avança o Jornal Económico. Apesar da posição de liderança, este é um cargo não executivo, pelo que o gestor mantém a decisão de terminar funções executivas aos 65 anos. Substituirá Alberto de Castro, cujo mandato também terminou em 2025.

A próxima assembleia geral da papeleira, na qual serão votados os órgãos sociais para o próximo mandato, está agendada para 28 de abril, estando previsto que José Pina continue como CEO. Dois dias depois, será a próxima assembleia geral anual da empresa de correios, que vai votar a substituição de João Bento por Guy Pacheco, atual administrador financeiro.

O ainda CEO dos CTT chega à Altri numa altura em que a empresa enfrenta uma quebra nos lucros. Em 2025, a papeleira obteve um resultado líquido de 21,4 milhões de euros, menos 80,1% face ao ano anterior. Mesmo as receitas totais caíram a dois dígitos (-17,8%), totalizando 702,8 milhões de euros, cenário idêntico ao do EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), que recuou 56,9%, para 94,1 milhões de euros, correspondendo a uma margem EBITDA de 13,4%.

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