João Cortez de Lobão entra no capital da BlueCrow

A sociedade gestora portuguesa BlueCrow Capital anunciou esta sexta-feira a entrada de João Cortez de Lobão como acionista. O fundador e acionista principal da Lagaretta Capital passou a deter uma participação de 35% na gestora de fundos, em paridade com o sócio cofundador António Mello Campello.

António Mello Campello mantém a posição de 35% e o resto do capital está distribuído por pequenos acionistas e colaboradores da firma especializada em fundos de investimento alternativo, que em 2025 ultrapassou os 800 milhões de euros de ativos sob gestão.

Segundo João Cortez de Lobão, a BlueCrow Capital “tem demonstrado capacidade de execução e de crescimento sustentado” e tem “um projeto com ambição e escala, com uma abordagem rigorosa à gestão e uma oportunidade clara para acelerar a expansão no longo prazo”.

“Esta entrada é um passo muito importante na evolução da BlueCrow Capital. Reforçamos a estrutura de capital com um novo acionista com uma visão alinhada e com experiência complementar, mantendo o foco na criação de valor para investidores, equipas e empresas participadas”, corrobora o partner António Mello Campello, em comunicado enviado à imprensa.

A sociedade de capital de risco, private equity, mercados de capitais e consultoria de investimento tem como objetivo atingir 1.000 milhões de euros em ativos sob gestão até ao final deste ano.

No âmbito da entrada de João Cortez de Lobão, que também é proprietário da Herdade Maria da Guarda, em Serpa, a administração da holding da BlueCrow Capital passa também a contar com Martim Cortez de Lobão, cuja responsabilidade será a transformação digital, nomeadamente o aumento de eficiência operacional, o controlo de custos e o suporte à expansão internacional.

A BlueCrow Capital conta, no seu portefólio, com participações e investimentos em mais de 50 empresas, como Sensei, NaturaFish, Bandora, BTOCnet, Big Hub e Agentifai.