Lula da Silva oferece aliança entre Petrobras e Pemex para explorar petróleo

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, afirmou esta sexta-feira que ofereceu à sua homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, uma aliança entre as petrolíferas estatais Petrobras e Pemex para explorar petróleo em águas profundas do Golfo do México.

O líder brasileiro disse, num evento para anunciar investimentos na área da refinação, que telefonou à “companheira Claudia”, a pedido da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para estudar uma possível associação com a Pemex, controlada pelo Estado mexicano.

Na chamada, Lula da Silva salientou que recordou à sua homóloga que pode “ter uma ajuda muito grande” da Petrobras “para explorar petróleo” em conjunto com a Pemex “a 2.500 metros de profundidade” no Golfo do México.

A Petrobras, controlada pelo Estado brasileiro, mas com ações negociadas nas bolsas de Nova Iorque, Madrid e São Paulo, adquiriu experiência na exploração de hidrocarbonetos em águas profundas, sobretudo desde que descobriu a camada marítima do pré-sal.

Essa região é hoje o principal foco de exploração de hidrocarbonetos do Brasil e situa-se em águas muito profundas, sob uma camada de sal com dois quilómetros de espessura, ao largo da costa sudeste do país.

Sheinbaum falou por telefone com Lula da Silva no passado dia 9 de março e acordou realizar uma visita ao Brasil entre junho e julho deste ano.

Segundo informou a Presidência brasileira, ambos os líderes abordaram nessa chamada “o reforço das relações económicas” bilaterais e, em particular, manifestaram interesse em “aprofundar” os laços bilaterais na área da energia.

O Brasil e o México são as maiores economias da América Latina e têm multiplicado os seus contactos ao mais alto nível desde que Sheinbaum assumiu o poder, em outubro de 2024.