Mais de metade das doentes com cancro da mama em fase inicial HR+/HER2- receia perder o emprego.

Todos os anos são diagnosticados em Espanha cerca de 38 000 novos casos de cancro da mama. A maioria é detetada em fases precoces; no entanto, a possibilidade de risco de recidiva existe mesmo anos após o diagnóstico inicial e constitui uma das principais preocupações para o futuro para 84% das doentes, de acordo com o «ImpOrta». Aproximadamente duas em cada três pacientes com cancro da mama precoce HR+/HER2– de alto risco continuam expostas a uma recidiva, que se manifesta como doença avançada e incurável.

O cancro da mama também tem um impacto profundo na esfera profissional. O relatório indica que cerca de 95% das pacientes consideram que a doença afeta negativamente o seu desempenho profissional, destacando dificuldades como a necessidade de baixas médicas, as ausências para comparecer a consultas ou as limitações para realizar tarefas habituais.

«O cancro da mama afeta as doentes de muitas formas e implica uma pausa por um período indeterminado, com a certeza de que nada voltará a ser como antes», salienta Conchi Biurrun, representante da Federação Espanhola de Cancro da Mama (FECMA) e doente com cancro da mama. 34% das participantes consideram que devem abandonar a atividade profissional, enquanto mais de metade (53%) afirma que necessita de adaptações, como teletrabalho ou redução do horário de trabalho, e 29% consideram necessárias mudanças no cargo, nas responsabilidades ou na posição.

O estudo evidencia que o regresso ao trabalho constitui um dos momentos mais complexos para as pacientes, sublinhando dificuldades como a preocupação com a capacidade de desempenhar as tarefas habituais, a possível adaptação do cargo ou do horário e a incerteza sobre como conciliar as consultas médicas.

A estas barreiras organizacionais somam-se fatores emocionais, como o medo de perder o emprego devido ao estado de saúde e às exigências do tratamento, que afeta 53% das pacientes consultadas, ou a preocupação em ter de partilhar a sua situação com colegas e o ambiente de trabalho (37%). Tudo isto dificulta a recuperação do ritmo anterior ao diagnóstico e condiciona tanto o desempenho profissional como o bem-estar psicológico. De facto, apenas 12% consideram que as pacientes estão realmente preparadas para regressar ao trabalho.

O Relatório ImpOrta reflete a experiência real das doentes e evidencia que a abordagem do cancro da mama em fase inicial deve ser integral, tendo em conta o controlo clínico da doença e as suas implicações emocionais, sociais e profissionais. Esther Espinosa, diretora de Comunicação e Relações com Pacientes da Novartis Espanha, afirma que «o cancro da mama e a incerteza que lhe está associada continuam a influenciar a vida quotidiana de muitas mulheres após o tratamento, também no âmbito profissional. Compreender este impacto é fundamental para se poder dar uma resposta mais integral às suas necessidades».