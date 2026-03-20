Michelin: 39 distinções para alunos das escolas do Turismo de Portugal

Três chefs com duas estrelas, 13 com uma estrela e 14 de restaurantes recomendados fizeram a sua formação na rede escolas desta entidade.

A Gala Michelin Portugal 2026 distinguiu 39 antigos alunos da rede de escolas do Turismo de Portugal. Ao todo, três chefs com duas estrelas Michelin, 13 chefs com uma estrela e 14 chefs de restaurantes recomendados, quatro Bib Gourmand, dois prémios de melhor sommelier, um Young Chef Award, uma abertura do ano e um chef recomendado.

A longa lista inclui Rui Silvestre, o chef que ganhou a sua segunda estrela pelo trabalho desenvolvido no restaurante Fifty Seconds, em Lisboa, e que estudou na escola de hotelaria e turismo do Algarve, em Portimão.

Por regiões, esta é a lista de chefs distinguidos:

Douro e Lamego

Nuno Fonte, do restaurante Deraiz, e Diogo Coimbra, do restaurante Camilo passaram a integrar a lista de restaurantes recomendados.

do restaurante Camilo passaram a integrar a lista de restaurantes recomendados. Luís Moreira, chef do restaurante OMA, recebeu a referência Bib Gourmand.

Carlos Monteiro, da Casa de Chá da Boa Nova, foi distinguido como melhor sommelier

Porto

Tiago Dias manteve duas estrelas.

Diogo Formiga conquistou uma.

Marc Pinto conservou o reconhecimento como sommelier.

Coimbra

Ricardo Costa, do The Yeatman, manteve duas estrelas

Uma nova estrela Michelin para Tiago Bonito, do Éon, e Francisco Quintas, do Largo do Paço, que também recebeu o prémio Young Chef

Diogo Rocha, Mesa de Lemos, conservou a sua

Filipe Carvalho está à frente do JNcQUOI Table, a abertura do ano. Este restaurante, assim como o JNcQUOI Fish entram na lista de restaurantes recomendados do Guia Michelin

Rita Magro está à frente da cozinha do Atrevo, um dos restaurantes recomendados.

Bib Gourmand: João França, chef do Refeitro, e Marco Almeida, chef do restaurante O Palco entraram este ano na lista dos restaurantes Bib Gourmand. Dinis Martinho, do Solar do Bacalhau, manteve essa referência.

Portalegre

João Mourato, chef no restaurante Quinta do Quetzal, passou a integrar a lista de Chefes Recomendados.

Lisboa

Rui Sequeira, do curso de especialização tecnológica de Culinary Arts e chef do restaurante Alameda foi distinguido com a primeira estrela.

Ricardo Dias Ferreira, do Gastro by Elemento também recebeu uma estrela Michelin.

David Luís, Alexandre Silva, Paulo Morais e Carlos Teixeira mantiveram as suas pelo trabalho desenvolvido no Mapa, Loco, Kanazawa

Rui Sequeira, do curso de especialização tecnológica de Culinary Arts e chef do

restaurante Alameda, foi distinguido com uma estrela Michelin.

restaurante Alameda, foi distinguido com uma estrela Michelin. Diogo Caetano, do restaurante Terruja, e João Rodrigues, do restaurante Canalha,

mantiveram a referência Bib Gourmand.

mantiveram a referência Bib Gourmand. Ricardo Luz (Authentic), Ana Moura (Gamelas) e Guilherme Sousa (Terroir)

mantiveram o reconhecimento como restaurantes recomendados.

Algarve

Rui Silvestre, chef do Fifty Seconds, em Lisboa, conquistou a sua segunda estrela Michelin.

Diogo Pereira, chef do Coral, em Porches, João Viegas, chef do Mesa Farta, em Tavira, e Leandro Araújo, chef do Cafezique, passaram a integrar a lista de restaurantes recomendados;

“É um enorme orgulho assistir ao reconhecimento internacional que os nossos alumni estão a conseguir, sobretudo quando estamos a falar do Guia Michelin. Naturalmente que ficamos também muito orgulhosos por constatar que estes resultados são demonstrativos da qualidade da formação de base ministrada nas nossas escolas, que assim contribui fortemente para afirmar Portugal no panorama gastronómico internacional”, diz Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal.