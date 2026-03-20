“Os Lusíadas” inspiram campanha de consignação da Associação Salvador

Assente no conceito das "tormentas", a criatividade e o desenvolvimento da campanha estiveram a cargo da Dentsu. Está presente em publicidade exterior, meios digitais, televisão e cinema.

A Associação Salvador lançou a sua nova campanha de consignação de IRS com inspiração no “Os Lusíadas”. Assente no conceito das “tormentas” da obra de Luís de Camões, a campanha recorre à metáfora dos fenómenos adversos para retratar os obstáculos que fazem parte do dia a dia de milhares de pessoas com deficiência motora e mobilidade condicionada.

“Tal como nas grandes viagens épicas, também aqui as tormentas surgem de forma inesperada — escadas sem alternativa, passeios intransitáveis, barreiras arquitetónicas, ou até contentores de lixo mal colocados“, explica a Associação Salvador, em comunicado.

Os obstáculos são representados “como monstros que barram o caminho, aparentemente banais e que limitam a autonomia de quem se desloca em cadeira de rodas, utiliza canadianas ou muletas, mas também de idosos, famílias com carrinhos de bebé ou qualquer pessoa com mobilidade condicionada”. “A campanha sublinha que a falta de acessibilidade afeta muito mais pessoas do que se imagina, e todos os dias“, destaca ainda.

A campanha está presente em publicidade exterior, meios digitais, televisão e cinema, num planeamento de meios da Nova Expressão. A criatividade e o desenvolvimento da campanha foram assegurados pela Dentsu. As ilustrações são da autoria de Rogério Puhl e a produção dos filmes esteve a cargo da Playground.

Fundada por Salvador Mendes de Almeida, a Associação Salvador é uma associação sem fins lucrativos que atua na área da deficiência motora e mobilidade condicionada, promovendo a inclusão, a autonomia e a igualdade de oportunidades. Desenvolve projetos nas áreas da empregabilidade, apoio social, desporto adaptado, acessibilidades e sensibilização.