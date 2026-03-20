PSP tem plano de contingência para aeroportos de Lisboa e Faro durante a Páscoa

A PSP preparou um plano de contingência para os aeroportos de Lisboa e Faro para lidar com o aumento de passageiros durante a Páscoa, reforçando estas estruturas com mais polícias e postos de atendimento, revelou esta sexta-feira aquela polícia.

Numa resposta enviada à Lusa, a Polícia de Segurança Pública avança que preparou um plano de contingência com o objetivo de garantir que “o tempo médio de espera seja o mais baixo possível, sem descurar a segurança e a resiliência das fronteiras”.

Segundo a PSP, o plano de contingência, que começa na próxima segunda-feira, prevê um reforço de 30 polícias com formação de guarda de fronteira no aeroporto de Lisboa e outro reforço temporário de 15 agentes em Faro. Esta força de segurança acrescenta que será também ativada uma nova zona de controlo fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, maximizando o controlo manual com mais 10 postos e ‘e-gates’ (portas automáticas).

A PSP precisa que vão estar igualmente abertas todas as posições de controlo de passageiros, além de existir “uma forte coordenação operacional com a ANA – Aeroportos e com a AIMA”. A polícia sublinha que os pontos críticos “mais preocupantes no controlo de fronteiras se prendem com a pressão operacional nos aeroportos com maior tráfego internacional, especificamente Lisboa e Faro, que concentram cerca de 80% do fluxo de passageiros”, estimando que, só na semana da Páscoa, possam entrar cerca de 75 mil passageiros por dia.

Também o Ministério da Administração Interna (MAI), numa nota enviada à Lusa, refere que os aeroportos nacionais, em particular o de Lisboa e o de Faro, registam habitualmente um aumento significativo do volume de tráfego internacional, “o que exige uma gestão muito rigorosa dos recursos humanos, tecnológicos e das infraestruturas disponíveis”.

“Tendo em consideração que o período da Páscoa é, tradicionalmente, um dos que regista maior afluência nos aeroportos nacionais, a PSP desenvolveu um plano de contingência específico para mitigar eventuais constrangimentos e que deverá ser apresentado até ao final desta semana”, destaca o MAI. Durante a altura do Natal e do Ano Novo, foram vários os constrangimentos no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar várias horas para passarem no controlo de fronteiras.

Estes constrangimentos na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa levou o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que já está entretanto novamente a funcionar. Numa resposta enviada à agência Lusa, o MAI avançou que o EES “foi gradualmente retomado desde o início do ano e já está ativo na sua plenitude”.