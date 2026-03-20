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Sérvulo assessora a Dunfield Holdings INC em processo judicial

A equipa da Sérvulo & Associados envolvida na operação foi liderada pelo sócio do departamento de Contencioso João Saúde.

A Sérvulo & Associados assessorou a Dunfield Holdings INC, credora da construtora brasileira Andrade Gutierrez, no processo judicial que decretou o arresto das ações que esta empresa detém no capital da Zagope portuguesa. Segundo a firma, o tribunal arrestou ainda os dividendos futuros que a Andrade Gutierrez teria direito a receber.

“O tribunal considerou que a Andrade Gutierrez assumiu a sua incapacidade para liquidar a dívida, que não são conhecidos bens da Andrade Gutierrez e que denota uma situação financeira difícil, e pela sua classificação a nível global na escala de incumprimento no pagamento de créditos, classificação que se situa em risco “muito elevado” de incumprimento. O tribunal concluiu que é evidente o receio de se perder a garantia de pagamento“, explica o escritório em comunicado.

A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pelo sócio do departamento de Contencioso João Saúde e contou com a participação da sócia Alexandra Valpaços, do consultor João Carmona Dias, da associada sénior Maria Novo Baptista e da associada Maria Luísa Esgaib Borges.

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