Sondagem: Portugueses insatisfeitos com ação do Governo na habitação, custo de vida e corrupção

Mais de metade dos portugueses (56%) avalia como mau ou muito mau o desempenho do Governo desde a sua tomada de posse, há menos de um ano, enquanto 34% considera o desempenho “bom” e só 1% o classifica como “muito bom”, segundo mostra a mais recente sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC, cujo trabalho de campo decorreu entre 27 de fevereiro e 8 de março, tendo sido realizadas 801 entrevistas.

Mesmo por setores, a avaliação é baixa, com maior evidência nas áreas da habitação e do custo de vida, em que 93% dos inquiridos se dizem “pouco ou nada satisfeitos” com a ação do Executivo. A rejeição é igualmente profunda na resposta do Governo à corrupção (89%), na atuação em relação aos impostos sobre o rendimento (88%), na Saúde (81%) e na criminalidade (82%).

No estudo do ICS/ISCTE, destaca-se ainda que 71% dos simpatizantes do PSD afirma estar pouco ou nada satisfeita com o Executivo no combate à criminalidade, valor que se distancia apenas em 12 pontos percentuais dos simpatizantes do PS (83% de insatisfeitos) e em 25 dos do Chega (96% de insatisfeitos). Mais de metade (61%) dos eleitores que se consideram mais próximos dos sociais-democratas também puxa as orelhas ao Governo na atuação sobre o SNS.