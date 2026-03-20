Televendas voltam a liderar publicidade em fevereiro. Dentsu e VML em primeiro nas agências
No acumulado dos primeiros dois meses de 2026, o Ediclube lidera nos anunciantes, a Dentsu Media nas agências de meios e a Fuel nas criativas.
O ranking dos maiores anunciantes do país foi de novo encabeçado pela Ediclube em fevereiro. A preços de tabela — ou seja, sem os descontos negociados com os meios — a empresa de televendas investiu em publicidade 59,7 milhões de euros, menos 5 milhões do que em janeiro.
O segundo maior anunciante de fevereiro, de acordo com o ranking mensal elaborado pela MediaMonitor, foi o McDonald’s com 47,5 milhões, e na terceira posição surge o Lidl, com 45,5 milhões.
Vodafone, Nos, Procter & Gamble, Nestlé, Modelo Continente, Reckitt Benckiser e Worten preenchem as restantes posições do ranking dos dez maiores anunciantes do mês de janeiro.
Nas agências de meios, e sempre a preços de tabela, o segundo mês do ano voltou a ser liderado pela Dentsu Media, com 175 milhões de euros. Segue-se a Wavemaker, com 144,8 milhões e a OMD, com 142,9 milhões.
Arena, Initiative, Zenith, Starcom MediaVest Group, Havas Media, Mindshare e EssenceMedicom completam o top 10.
Nas agências criativas, a primeira posição é da agora da VML, seguindo-se a Havas Worldwide e a Publicis Publicidade — que entretanto começou a operar como Leo.
McCann Erickson, O Escritório, TBWA, Uzina, Pepper e Leo Burnett, que também passou a Leo, ocupam as sete posições seguintes.
No acumulado dos primeiros dois meses de 2026, o Ediclube lidera nos anunciantes, a Dentsu Media nas agências de meios e a Fuel nas criativas.
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