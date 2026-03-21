BTS, Kanye e Bad Bunny: Portugal como palco e cenário

Portugal está cada vez mais no mapa musical. Rosalía, Bad Bunny e Kanye West escolhem os palcos portugueses para digressões mundiais, enquanto os BTS elegem o país para gravar videoclipes.

Portugal assume-se, cada vez mais, como um destino musical. O país atrai não só grandes cantores e bandas para os seus palcos e festivais, como também se tornou um cenário de eleição para a gravação de videoclipes internacionais.

O caso mais recente é o dos sul-coreanos BTS, que escolheram o Museu da Marinha, em Lisboa, para dar início ao videoclip do novo single “Swim”. O álbum “Arirang”, que integra este tema, marca o regresso da banda de K-Pop à música, após um interregno para cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. O videoclip, que já soma vários milhares de visualizações, contou com a participação da equipa portuguesa da empresa de serviços de produção Twentyfour Seven.

Esta não é a primeira vez que o destino Portugal é escolhido como cenário de gravação. Ainda este ano, o DJ e produtor holandês Martin Garrix elegeu a Madeira para o videoclipe do single “Catharina”. Já em 2023, outro fenómeno do K-Pop, as NewJeans, tinham gravado o mega-hit “Super Shy” nas ruas de Lisboa, em pontos como o Jardim do Torel e o Campo das Cebolas.

A par deste fenómeno visual, a presença de artistas internacionais nos palcos portugueses tem crescido, principalmente nos festivais de música. Só no ano passado, realizaram-se 557 festivais em todo o país — um novo recorde. De acordo com a Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), registaram-se mais 199 eventos do que em 2024.

Só no ano passado, o panorama musical nacional recebeu nomes como Olivia Rodrigo, Charli XCX e Muse no circuito de festivais. A estes juntaram-se figuras como Post Malone e Imagine Dragons, com concertos de estádio em nome próprio. Estes concertos têm também captado fãs internacionais — representaram 9% do público nos festivais em 2025, segundo a Aporfest.

“Portugal é conhecido internacionalmente como um destino de festivais de música e aí temos um conjunto de promotores que têm feito um trabalho extraordinário, que têm levado também Portugal lá fora, desde o Boom, ao Nos Alive, ao Rock in Rio”, salientou Lídia Monteiro, vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal, com o pelouro do marketing e promoção Internacional, em entrevista recente ao +M.

A responsável explicou que os festivais já são, por si só, “cartazes muito interessantes e motivo para visitar Portugal”. “Precisamos de eventos que nos deem grande projeção mediática, mas que também nos ajudem a dar a conhecer diferentes localidades, valorizando e trazendo mais valor aos nossos territórios”, salientou. “Acreditamos que os eventos podem ter um papel transformador dos destinos”, concluiu.

No entanto, nem tudo é um mar de rosas. Durante o Visit Portugal Conference 2026, no painel “Portugal: Palco do Mundo”, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, alertou para a necessidade de criar maiores pontes entre promotores e autoridades públicas. “É fundamental pararmos de ter medo uns dos outros. Não colaboramos, mas precisamos de nos juntar para conseguir mais resultados”, defendeu.

A responsável lembrou ainda que um festival como o Rock in Rio “abre uma porta, mas ela não se mantém aberta só com o evento”. Exige-se “cadência” na aposta na música e uma parceria de toda a cadeia produtiva onde “ganhem todos”. Afinal, rematou, “a força é o destino”.

A agenda musical deste ano já está carregada de artistas. Um dos nomes mais recentemente anunciados foi o de Kanye West, agora conhecido como Ye, que regressa a Portugal após 15 anos depois da sua última atuação. O Estádio do Algarve vai acolher o seu concerto no dia 7 de agosto.

Na lista de grandes artistas internacionais destacam-se ainda Bad Bunny — no Estádio da Luz a 26 e 27 de maio –, The Weeknd — no Estádio do Restelo a 5 de setembro — e Rosalía — no Meo Arena nos dias 8 e a 9 abril. No circuito dos festivais, o Rock in Rio Lisboa já garantiu nomes como Linkin Park, Charlie Puth e Katy Perry. Já o Nos Alive vai contar com nomes como Foo Fighters e Twenty One Pilots.

Recorde aqui a entrevista a Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal: