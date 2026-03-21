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BTS, Kanye e Bad Bunny: Portugal como palco e cenário

 Rafael Correia,
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Portugal está cada vez mais no mapa musical. Rosalía, Bad Bunny e Kanye West escolhem os palcos portugueses para digressões mundiais, enquanto os BTS elegem o país para gravar videoclipes.

Portugal assume-se, cada vez mais, como um destino musical. O país atrai não só grandes cantores e bandas para os seus palcos e festivais, como também se tornou um cenário de eleição para a gravação de videoclipes internacionais.

O caso mais recente é o dos sul-coreanos BTS, que escolheram o Museu da Marinha, em Lisboa, para dar início ao videoclip do novo single “Swim”. O álbum “Arirang”, que integra este tema, marca o regresso da banda de K-Pop à música, após um interregno para cumprir o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. O videoclip, que já soma vários milhares de visualizações, contou com a participação da equipa portuguesa da empresa de serviços de produção Twentyfour Seven.

Esta não é a primeira vez que o destino Portugal é escolhido como cenário de gravação. Ainda este ano, o DJ e produtor holandês Martin Garrix elegeu a Madeira para o videoclipe do single “Catharina”. Já em 2023, outro fenómeno do K-Pop, as NewJeans, tinham gravado o mega-hit “Super Shy” nas ruas de Lisboa, em pontos como o Jardim do Torel e o Campo das Cebolas.

A par deste fenómeno visual, a presença de artistas internacionais nos palcos portugueses tem crescido, principalmente nos festivais de música. Só no ano passado, realizaram-se 557 festivais em todo o país — um novo recorde. De acordo com a Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), registaram-se mais 199 eventos do que em 2024.

Só no ano passado, o panorama musical nacional recebeu nomes como Olivia Rodrigo, Charli XCX e Muse no circuito de festivais. A estes juntaram-se figuras como Post Malone e Imagine Dragons, com concertos de estádio em nome próprio. Estes concertos têm também captado fãs internacionais — representaram 9% do público nos festivais em 2025, segundo a Aporfest.

Portugal é conhecido internacionalmente como um destino de festivais de música e aí temos um conjunto de promotores que têm feito um trabalho extraordinário, que têm levado também Portugal lá fora, desde o Boom, ao Nos Alive, ao Rock in Rio”, salientou Lídia Monteiro, vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal, com o pelouro do marketing e promoção Internacional, em entrevista recente ao +M.

A responsável explicou que os festivais já são, por si só, “cartazes muito interessantes e motivo para visitar Portugal”. “Precisamos de eventos que nos deem grande projeção mediática, mas que também nos ajudem a dar a conhecer diferentes localidades, valorizando e trazendo mais valor aos nossos territórios”, salientou. “Acreditamos que os eventos podem ter um papel transformador dos destinos”, concluiu.

Lídia Monteiro, board member do Turismo de Portugal, em entrevista ao ECO/+MHenrique Casinhas/ECO

No entanto, nem tudo é um mar de rosas. Durante o Visit Portugal Conference 2026, no painel “Portugal: Palco do Mundo”, Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio Lisboa, alertou para a necessidade de criar maiores pontes entre promotores e autoridades públicas. “É fundamental pararmos de ter medo uns dos outros. Não colaboramos, mas precisamos de nos juntar para conseguir mais resultados”, defendeu.

A responsável lembrou ainda que um festival como o Rock in Rio “abre uma porta, mas ela não se mantém aberta só com o evento”. Exige-se “cadência” na aposta na música e uma parceria de toda a cadeia produtiva onde “ganhem todos”. Afinal, rematou, “a força é o destino”.

A agenda musical deste ano já está carregada de artistas. Um dos nomes mais recentemente anunciados foi o de Kanye West, agora conhecido como Ye, que regressa a Portugal após 15 anos depois da sua última atuação. O Estádio do Algarve vai acolher o seu concerto no dia 7 de agosto.

Na lista de grandes artistas internacionais destacam-se ainda Bad Bunny — no Estádio da Luz a 26 e 27 de maio –, The Weeknd — no Estádio do Restelo a 5 de setembro — e Rosalía — no Meo Arena nos dias 8 e a 9 abril. No circuito dos festivais, o Rock in Rio Lisboa já garantiu nomes como Linkin Park, Charlie Puth e Katy Perry. Já o Nos Alive vai contar com nomes como Foo Fighters e Twenty One Pilots.

Recorde aqui a entrevista a Lídia Monteiro, do Turismo de Portugal:

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