Conflito no Golfo desvia 300 mil turistas britânicos para Portugal

O conflito no Médio Oriente vai desviar milhares de turistas para Portugal. O Jornal de Notícias informa que os principais operadores e especialistas no setor consideram que o território nacional é principais alternativas de viagem, em linha com Espanha ou Itália, para evitar à instabilidade vivida desde os ataques dos EUA e de Israel ao Irão a 28 de fevereiro.

Só da Grã-Bretanha ascendam a 300 mil as pessoas que escolherão Portugal, ao invés de paragens como o Dubai e Abu Dhabi, ambas nos Emirados Árabes Unidos, o Qatar e mesmo a Jordânia, adianta o diário. “Trata-se de um valor que ronda cerca de 10% do habitual mercado nessa zona do globo, que se aproxima dos três milhões. São turistas que em férias privilegiam a segurança e que já começaram a alterar os seus roteiros inicialmente pensados”, explica ao JN Miguel Quintas, presidente da Associação Nacional de Agências de Viagem (ANAV).

“Estamos a assistir a uma reconversão clara dos fluxos turísticos, o que tem implicado o reposicionamento de Portugal, que passou a constituir-se como destino de abrigo devido à sua segurança”, diz , António Lopes de Almeida, professor adjunto do Instituto Superior de Administração e Gestão – European Business School e especialista na área do turismo. “Também poderá estar a dar-se uma reconfiguração do próprio perfil do visitante, cada vez mais de classe média e superior, logo com mais poder de compra“.