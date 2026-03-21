Irão ameaça Emirados Árabes Unidos contra ataques que visem ilhas disputadas no Golfo

O exército iraniano advertiu este sábado que atacará os Emirados Árabes Unidos, caso sejam lançados, a partir do seu território, ataques contra ilhas do Golfo controladas pelo Irão, mas reivindicadas pelos Emirados.

“Avisamos os Emirados Árabes Unidos de que, se forem lançadas novas agressões a partir do seu território contra as ilhas iranianas de Abu Musa e Grande Tunb, no Golfo Pérsico, as poderosas forças armadas iranianas submeterão Ras al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, a ataques violentos“, declarou o comando operacional do exército iraniano, Khatam al-Anbiya, num comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim.

As ilhas de Abu Musa e as da Pequena e Grande Tunb, situadas no Golfo perto da entrada do estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do petróleo mundial, são há muito uma fonte de tensões entre o Irão e os Emirados Árabes Unidos.

O Irão acusa os seus vizinhos do Golfo de permitirem que as forças norte-americanas lancem ataques contra o país a partir dos seus territórios.

Desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, o Irão lançou inúmeros ataques com mísseis e drones que, segundo Teerão, visaram os interesses e a presença militar norte-americanos nesses países.