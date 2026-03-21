Israel alerta que intensidade dos ataques ao Irão vai aumentar

⚡ ECO Fast O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou que a intensidade dos ataques de Israel e dos EUA contra o Irão aumentará significativamente nos próximos dias.

Os objetivos da campanha incluem desmantelar o regime iraniano, destruir capacidades de mísseis balísticos e acabar com o programa nuclear do Irão.

A declaração de Katz surge após Trump considerar a redução da presença militar dos EUA no Médio Oriente, indicando uma possível mudança na estratégia.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, alertou hoje que a intensidade dos ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão “vai aumentar significativamente” nos próximos dias.

A partir de domingo, “a intensidade dos ataques que serão realizados pelas forças israelitas e pelos militares norte-americanos contra o regime terrorista iraniano e as infraestruturas sobre as quais se apoiam vão aumentar significativamente”, afirmou Katz durante uma reunião, citado num comunicado.

“A campanha, liderada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro [de Israel] Benjamin Netanyahu, vai continuar (…). Não pararemos até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados”, acrescentou Katz.

“Estamos determinados a continuar a liderar o ataque contra o regime terrorista iraniano, a decapitar os seus comandantes e a frustrar as suas capacidades estratégicas, até que todas as ameaças à segurança do Estado de Israel e aos interesses dos EUA na região sejam eliminadas”, referiu ainda o ministro israelita.

Os objetivos de Israel no conflito incluem desmantelar o regime dos ‘ayatollahs’, destruir as capacidades de mísseis balísticos do Irão e acabar com o programa nuclear iraniano.

O Ministro da Defesa israelita fez estas observações depois de Trump ter escrito na sua plataforma de redes sociais, Truth Social, que estava a considerar “reduzir gradualmente” a presença militar dos Estados Unidos no Médio Oriente, uma vez que estava “muito perto” de atingir os seus objetivos.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que foram atingidos por bombardeamentos.