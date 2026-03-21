Inteligência Artificial

OpenAI vai quase duplicar equipa para oito mil trabalhadores este ano

  • ECO
  • 12:46
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A OpenAI planeia distribuir a maioria dos novos contratados pelas áreas de desenvolvimento de produtos, engenharia, investigação e vendas, afirmou o Financial Times.

A empresa de inteligência artificial OpenAI planeia quase duplicar o seu quadro de trabalhadores, passando de 4.500 para 8.000 funcionários até ao final de 2026, informou o Financial Times (FT) este sábado, citando duas pessoas com conhecimento do assunto.

A OpenAI planeia distribuir a maioria dos novos contratados pelas áreas de desenvolvimento de produtos, engenharia, investigação e vendas, afirmou o FT.

A criadora do ChatGPT está também a intensificar o recrutamento de especialistas focados na “embaixadaria técnica”, com o objetivo de ajudar as empresas a fazer melhor uso das suas ferramentas, acrescentou. A última ronda de financiamento avaliou a empresa em 840 mil milhões de dólares (cerca de 727 mil milhões de dólares), com a Big Tech e a Softbank de Masayoshi Son a investirem 110 mil milhões de dólares (perto de 95 mil milhões de euros).

O CEO da OpenAI, Sam Altman, terá emitido um “código vermelho” interno no início de dezembro do ano passado, suspendendo projetos não essenciais e redirecionando equipas para acelerar o desenvolvimento em resposta ao Gemini 3 da Google.

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