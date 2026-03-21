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Ventura critica “notícias falsas” e indica Luís Brites Lameiras para o Tribunal Constitucional

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"A quantidade de notícias falsas, inventadas e de comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos nos últimos dias obriga-me a um esclarecimento", escreveu o líder do Chega na rede social X.

André Ventura esclareceu este sábado que o Chega indicou o juiz desembargador Luís Brites Lameiras para uma das vagas no Tribunal Constitucional, criticando “comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos” sobre o assunto.

Num país normal, não era suposto escrever sobre isto em público“, escreveu o líder do Chega na rede social X. “Mas a quantidade de notícias falsas, inventadas e de comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos nos últimos dias obriga-me a um esclarecimento: o nome negociado e indicado pelo CHEGA para o TC é o do Juiz Desembargador Luís Brites Lameiras.”

Destacou ainda o “percurso notável na Magistratura e na Academia, um homem de diálogo e de bons valores”, sublinhando que a sua nomeação sero “uma mais valia” de prestígio para o Tribunal Constitucional. “É assim que o CHEGA vê as instituições, com sentido de Estado. Parem com as falsidades!”, concluiu.

A eleição dos juízes do Constitucional, marcada por quatro adiamentos — dois a pedido do PSD, um do Chega e um do PS — arrasta-se desde 2024, refletindo um bloqueio político que tem vindo a agravar-se. Em causa estão três lugares: dois deixados vagos por juízes anteriormente indicados pelo PSD e um terceiro ocupado por uma juíza com mandato já expirado, inicialmente indicada pelo PS.

 

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