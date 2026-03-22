Mercados

Cotadas abrem os cordões à bolsa com mais de 3,1 mil milhões a caminho dos acionistas

1

Lucros das cotadas do PSI subiram no ano passado e isso vai ter reflexos no bolso dos acionistas: vem aí um cheque de mais de 3,1 mil milhões de euros em dividendos, mais 4% em relação ao ano passado.

Vem aí uma das temporadas mais aguardadas pelos investidores: os dividendos. E as cotadas do PSI não vão ser propriamente sovinas. Preparam-se para distribuir mais de 3,1 mil milhões de euros pelos acionistas, o que representa uma subida de 4% em relação ao ano passado, de acordo com os dados compilados pelo ECO.

Este montante de dividendos corresponde a perto de 60% dos resultados que as cotadas registaram em 2025 — e não incluem outro tipo de remuneração acionista, como recompras de ações. O ano passado acabou por ser um bom ano para as grandes empresas do principal índice da bolsa de Lisboa: somaram lucros de 5,4 mil milhões de euros no ano passado, um disparo na ordem dos 30% em termos homólogos – ainda que as receitas tenham praticamente estabilizado.

A Galp, a EDP e o BCP somaram lucros de mais de mil milhões de euros, confirmando o estatuto de ‘pesos pesados’ da praça nacional. E também vão ser as cotadas que mais dinheiro vão entregar aos seus acionistas, representando aproximadamente 60% do bolo total dos dividendos do PSI.

A elétrica liderada por Miguel Stilwell vai distribuir quase 860 milhões de euros pelos acionistas, cerca de 75% do seu resultado – com a China Three Gorges à cabeça a receber 183,6 milhões.

O banco liderado por Miguel Maya vai dar mais de 500 milhões sob a forma de dividendo, isto sem contabilizar outros 400 milhões em forma de recompra de ações – e também aqui há um grupo chinês com razões para sorrir, a Fosun, que se prepara para encaixar mais de 100 milhões.

Já a petrolífera comandada por Maria João Carioca e João Diogo Silva, depois do maior lucro do PSI, vai repartir mais de 40% do resultado de 1,15 mil milhões pelos seus acionistas, com o dividendo a superar os 480 milhões e a família Amorim a receber perto de 100 milhões (também sem contar com o programa de recompra de ações).

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Nos é a mais generosa (e mais sexy)

Há uma cotada que vai distribuir praticamente 100% do lucro pelos acionistas: é a Nos, que costuma ser das mais generosas neste capítulo do payout e este ano repete o feito. Os acionistas da telecom liderada por Miguel Almeida vão receber mais de 230 milhões em dividendos.

Além de ser a mais generosa, a Nos é aquela que tem o dividendo mais atrativo do ponto de vista da rentabilidade, com uma taxa de rendimento superior a 8% — face à cotação de fecho de sexta-feira.

Neste ranking segue-se a Corticeira Amorim, cujo dividendo de 0,35 euros por ação apresenta uma dividend yield superior a 5,5%. E a completar o pódio está a EDP, com um rendimento do dividendo na casa dos 4,8%.

Do lado oposto está a regressada aos lucros EDP Renováveis, com uma dividend yield tímida de 1%. As taxas de dividendo da Galp e da Semapa rondam os 3%.

11 cotadas aumentaram o dividendo

Por conta do bom desempenho no ano passado, e fruto da necessidade de manter a ação atrativa para os investidores, 11 cotadas (das 14 que já apresentaram contas) melhoraram a remuneração acionista.

Apenas a Navigator e a casa-mãe Semapa não o fizeram: o dividendo da papeleira caiu após uma quebra de 50% do lucro e a holding da família Queiroz Pereira manteve o dividendo nos 62,6 cêntimos.

Por seu turno, Jerónimo Martins, CTT, Nos, BCP e Mota-Engil subiram o dividendo por ação em mais de 10% e o dividendo da EDP Renováveis subiu 62,5%, dos 8 cêntimos para 13 cêntimos – ainda longe dos 19,5 cêntimos de 2023.

1

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Cotadas abrem os cordões à bolsa com mais de 3,1 mil milhões a caminho dos acionistas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Apresentação dos resultados de 2023 do grupo Sonae - 13MAR24

Sonae fecha 2025 com vendas recorde acima de 11 mil milhões

Patrícia Abreu,

Dona do Continente teve lucros de 247 milhões de euros, acima dos 223 milhões em 2024. Um crescimento impulsionado pela MC. Empresa vai propor dividendo de 6,217 cêntimos.