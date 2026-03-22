Fundação Ageas atinge quase 16 mil horas de voluntariado

A Fundação Ageas registou 15.759 horas de serviço à comunidade em 2025, um aumento de quase 23% face ao ano anterior – o maior número de horas de voluntariado registado desde a criação da Fundação Ageas, em 1998.

Em comunicado, a fundação explicou que, através do seu programa de Voluntariado Corporativo, foram realizadas 186 ações solidárias, que se “traduziram em 3.508 participações de colaboradores e familiares, num investimento de quase 214 mil euros”. Para além disso, “70% dos colaboradores do Grupo Ageas Portugal participaram em pelo menos uma ação de voluntariado ao longo do ano”.

Para João Machado, Presidente da Fundação Ageas, “ver mais de 70% das nossas pessoas dedicarem o seu tempo e talento em prol da Comunidade é entusiasmante, tendo em conta os números oficiais do voluntariado, em Portugal, que são bastante abaixo da média europeia”, explica. “A nossa convicção é que o sucesso empresarial depende de pessoas atentas ao seu redor e comprometidas com as suas comunidades. Além disso, o nosso programa de voluntariado é um fator essencial para a motivação dos colaboradores do Grupo”.

O programa de Voluntariado Corporativo da Fundação contribui para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e tem ações focadas na Saúde, no combate à Exclusão Social e no apoio ao Envelhecimento Ativo.

A Ageas é um grupo segurador internacional, está presente em 13 países da Europa e Ásia. Opera em Portugal desde 2005 e conta atualmente no país com 1.399 colaboradores e 2.061 mediadores.